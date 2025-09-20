Farándula

Muere en España el hermano del recordado actor César Meléndez

Fran Ángel Meléndez Espinoza recibía un tratamiento en ese país por una enfermedad que padecía

Por Manuel Herrera
Fran Ángel Meléndez Espinoza, hermano del recordado actor César Meléndez, falleció en España este viernes.
La muerte de Fran se comunicó a través de una publicación que hicieron en el Facebook del programa Tiquicia Retro.

“Esta noticia la publicamos con el permiso de don Leopoldo Meléndez (padre de Fran y César)”, indicaron en la publicación.

Añadieron que Fran murió en España, ya que estaba llevando un tratamiento médico en ese país por la enfermedad que padecía.

Asimismo, precisaron que don Leopoldo Meléndez carece de recursos para repatriar a Costa Rica el cuerpo de su hijo, por lo que instaron a las personas a ayudar a la familia.

Más detalles sobre el fallecimiento de don Fran no trascendieron.

Fran Ángel era hermano de uno de los actores más recordados de Costa Rica: César Meléndez, quien falleció el 17 de diciembre del 2016, a los 50 años, tras un padecimiento gástrico que lo tuvo hospitalizado por varios días.

César ganó popularidad por su participación en series televisivas como La Pensión, por integrar algunos programas de Teletica como Tu cara me suena y por su icónica obra teatral “El Nica”.

A don Leopoldo y toda su familia, desde La Teja, les enviamos un abrazo solidario en este duro momento.

