Muere querido actor de “El príncipe del rap”: qué le pasó a Floyd Roger Myers

El mundo del entretenimiento está de luto por la muerte de Floyd Roger Myers Jr., actor recordado por haber interpretado al joven Will Smith en la icónica serie de los años 90 El príncipe del rap (The Fresh Prince of Bel-Air). El artista falleció el 29 de octubre de 2025, a los 42 años, en su casa de Maryland, Estados Unidos.

Su trayectoria en televisión

Myers inició su carrera como actor infantil y debutó en un episodio de la tercera temporada de El príncipe del rap, una de las comedias más populares de los noventa. Posteriormente, participó en la miniserie The Jacksons: An American Dream, donde interpretó al joven Marlon Jackson, hermano del legendario cantante Michael Jackson.

Su última aparición televisiva fue en el año 2000, cuando formó parte de la serie Young Americans, tras lo cual se retiró de la actuación.

La causa de su muerte

Según confirmó su madre, Renee Trice, al medio estadounidense TMZ, el actor murió a causa de un infarto durante la madrugada del 29 de octubre. Trice reveló que su hijo ya había enfrentado tres ataques cardíacos previos en los últimos tres años, lo que había deteriorado su salud.

La madre explicó además que había hablado con él pocas horas antes de su fallecimiento.

Una vida dedicada a ayudar

Luego de alejarse de la televisión, Floyd Roger Myers Jr. cofundó The Fellaship Men’s Group, una organización sin fines de lucro enfocada en el bienestar emocional y la salud mental masculina. El grupo busca empoderar a los hombres para que “lideren, sanen y prosperen”.

Tras conocerse la noticia de su muerte, la organización le dedicó un mensaje de despedida en redes sociales:

“Se ha ido, pero nunca lo olvidaremos. La misión continuará en tu honor. Te queremos, hermano. Descansa en paz”.

Algunos de los actores de la serie que aún están vivos se reunieron para grabar un reencuentro.

Homenaje familiar y recaudación

Su hermana, Tyree Trice, lanzó una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos del funeral. En la publicación, destacó que el actor era padre de cuatro hijos: Taelyn, Kinsley, Tyler y Knox.

“Era un padre devoto, un hermano cariñoso y un amigo cuya amabilidad y risa conmovían a todos los que lo conocían”, escribió.

La familia agradeció el apoyo recibido y expresó que enfrentan “la inimaginable pérdida de alguien que lo era todo para nosotros”.

