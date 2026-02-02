Muere Raúl Benoit, histórico periodista de Univision

El mundo del periodismo está de luto tras confirmarse la muerte de Raúl Benoit, periodista colombiano quien durante muchos años formó parte de Univision, especialmente del programa Aquí y ahora.

La noticia fue dada a conocer por medios internacionales, generando reacciones entre colegas y audiencias que siguieron su trabajo durante décadas.

Denuncia e investigación como sello profesional

Raúl inició su carrera en los años setenta, destacándose por investigar y denunciar casos de corrupción política y crímenes vinculados al narcotráfico.

Raúl Benoit murió a los 64 años. (People en Español/Captura)

Su estilo riguroso y comprometido lo posicionó como una de las figuras más respetadas del periodismo de investigación en habla hispana.

Problemas de salud y retiro

En 2015, el periodista sufrió un accidente cerebrovascular que lo llevó a alejarse de la televisión y del ejercicio profesional.

“Fue un colapso que me duró casi tres meses; yo estaba como un ente. No podía hablar, no entendía nada, parecía un vegetal. Los médicos decían que yo no iba a vivir”, explicó el comunicador en ese momento.

Años después también fue diagnosticado con Parkinson. Hasta ahora no se han detallado las causas de su fallecimiento.