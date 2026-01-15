Muere supuesta hija “secreta” de Freddie Mercury meses después de rumores de parentesco

Bibi, conocida por ser la supuesta hija “secreta” de Freddie Mercury, murió a los 48 años, de acuerdo con información confirmada por la prensa internacional.

Univisión informó que fue su esposo, llamado Thomas, quien dio a conocer que la mujer padecía un cordoma, un tipo de cáncer espinal.

La noticia generó reacciones luego de que, meses atrás, surgieran versiones sobre un posible vínculo familiar con el icónico vocalista de Queen.

Freddie Mercury fue el icónico vocalista y líder de la banda Queen. (El Espectador/Captura)

“B se encuentra ahora con su amado y amoroso padre en el mundo de los pensamientos. Sus cenizas fueron esparcidas al viento sobre los Alpes”, expresó el esposo de Bibi.

El origen de la versión sobre el parentesco

La existencia de “B”, como también era conocida, fue dada a conocer por la escritora Lesley Ann Jones en el libro “Love, Freddie”, donde aseguró que el cantante la habría procreado en 1976, durante una relación con una mujer casada.

Según la autora, el artista y Bibi mantuvieron una relación cercana hasta la muerte de él en 1991.

Jones señaló además que fue B quien la buscó, pues tenía la intención de desmentir versiones falsas y exponer la verdad sobre la vida del músico.