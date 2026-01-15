Raymond Durán, vocalista del Grupo Sin Fronteras, murió tras una larga batalla por su salud

Raymond Durán, vocalista del Grupo Sin Fronteras y referente del merengue dominicano, murió el pasado miércoles 14 de enero tras luchar contra un cáncer.

De acuerdo con reportes de la prensa internacional, el artista enfrentó un deterioro significativo en su estado de salud durante las últimas semanas.

Mensaje del Grupo Sin Fronteras

La agrupación confirmó el fallecimiento a través de un emotivo comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde expresaron el dolor que atraviesan por la pérdida del cantante.

Raymond Durán falleció tras enfrentar una dura batalla contra el cáncer. (Sin Fronteras Merengue/Instagram)

“Con profundo dolor informamos que en la tarde de hoy, miércoles 14 de enero de 2026, ha fallecido nuestro querido cantante Reymond Durán del grupo Sin Fronteras.

“Su partida deja un vacío inmenso no solo en nuestra agrupación, sino también en el corazón de todos quienes lo conocieron, lo admiraron y compartieron con él su talento, alegría y amor por la música”, expresaron.

Un legado que permanece en la música

En el mismo mensaje, los integrantes destacaron que Durán fue un artista comprometido con su trabajo, un compañero fundamental y un ser humano excepcional.

“Hoy despedimos a una voz que marcó nuestra historia, pero cuyo legado vivirá por siempre en cada canción y en cada recuerdo”, agregaron.

La trayectoria del vocalista dentro del merengue y su paso por el Grupo Sin Fronteras dejan una huella profunda en la música dominicana.