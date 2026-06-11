Mundial 2026: Estos artistas serán los encargados de animar la inauguración y así fue su llegada al estadio de México

Shakira y Burna Boy no serán los únicos que se presentarán en el Mundial 2026. (Cortesía Sony Music/La Nación)

La espera terminó. Hoy comenzará oficialmente el Mundial 2026 con una ceremonia inaugural que promete música, cultura y fútbol en el histórico Estadio Azteca, ahora nombrado Estadio Ciudad de México, escenario que volverá a hacer historia al albergar una inauguración mundialista.

La FIFA confirmó una ceremonia llena de estrellas antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, correspondiente al grupo A de la Copa del Mundo, en un espectáculo que será seguido por millones de aficionados alrededor del planeta.

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Inaguración Mundial 2026

Una de las figuras más esperadas será la colombiana Shakira, quien volverá a estar ligada a un mundial. La cantante interpretará junto al artista nigeriano Burna Boy el tema oficial del torneo, Dai Dai.

Pero ellos no serán los únicos encargados de poner a cantar y bailar a los asistentes. El cartel también incluye a J Balvin, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y la cantante sudafricana Tyla.

La presencia de Tyla tiene un significado especial debido a que Sudáfrica será precisamente el rival de México en el partido que abrirá oficialmente la competición.

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Inaguración Mundial 2026

La fiesta mundialista no se limitará únicamente a México. Al tratarse del primer mundial organizado por tres países —México, Estados Unidos y Canadá— la FIFA también preparó actividades especiales en las otras dos sedes.

En Estados Unidos y Canadá estarán presentes artistas de renombre como Katy Perry, LISA, Future, Anitta, Alicia Keys, Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara.

Además, la inauguración tendrá sabor costarricense. La locutora Rose Davis adelantó en sus redes sociales que formará parte de la animación previa al partido inaugural, por lo que una tica también tendrá protagonismo en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Inaguración Mundial 2026

Los aficionados en Costa Rica podrán seguir todos los detalles de la ceremonia inaugural y del partido entre México y Sudáfrica a través de Fox+ y Teletica o en los canales mexicanos Las Estrellas, Canal 5, TUDN y Vix.