Murió el periodista costarricense Richard Molina Mesén a los 54 años

Richard Molina murió a los 54 años. (Instagram/La Nación)

El reconocido periodista costarricense Richard Molina Mesén falleció este martes 11 de noviembre, a los 54 años.

Molina libraba desde hace tres años una lucha contra un cáncer de estómago, que comprometió su salud en los últimos meses.

La muerte del comunicador ya aparece notificada en el Registro Civil, según verificó La Teja.

La vela del comunicador será a partir de este martes a las 9 de la noche en la capilla de velación de la parroquia de Moravia. La misa será este miércoles a las 10 de la mañana en esa misma parroquia.

Carrera de Richard Molina en Grupo Extra

Richard Molina fue un periodista bastante conocido en Costa Rica. Dirigió por años el noticiero Extranoticias, de canal 42, en la administración de William e Iary Gómez, los antiguos propietarios del conglomerado de medios.

En ese noticiero, Richard ganó mucha popularidad por su segmento de “El jeterazo”, un editorial donde el periodista hablaba sin filtros sobre temas de la realidad nacional frente a los que no podía guardar silencio.

Richard dirigió el noticiero de Extra TV 42 entre el 2000 y el 2010, cuando fue despedido del canal sin que trascendieran públicamente los motivos de su salida. Su carrera en el Grupo Extra inició en 1994 en Radio América Latina y antes de asumir la dirección de Extranoticias, trabajó en Diario Extra.

Tras su salida del canal 42, Richard emprendió un nuevo proyecto periodístico: el medio de comunicación digital El Guardián Costa Rica.

La muerte de Richard Molina fue confirmada en las redes sociales de El Guardián, el medio digital que fundó y dirigió. Fotografía: Facebook El Gyuardián. (El Guardi/cortesía)

El Guardián confirmó así su muerte

Precisamente, la muerte de don Richard también fue confirmada en las redes de El Guardián.

“Grupo informativo El Guardián, lamenta profundamente la partida física de nuestro director y amigo, Richard Molina Mesén. El Guardián tomará un tiempo de duelo. Todo lo concerniente a nuestro medio, se dará a conocer por nuestros canales oficiales”, indicó la confirmación del fallecimiento.

En sus redes sociales, Richard se definía a sí mismo como “periodista y emprendedor. Capaz de cualquier cosa. Productor audiovisual y creador de miles de ideas”. También acuñaba para él la frase “dame un motivo y moveré el mundo”.

Mensajes de adiós

Los mensajes de aliento para la familia no se han hecho esperar desde que se confirmó su muerte.

“Que descanse en paz, Richard Molina, un gran periodista, que se destacó por su credibilidad y profesionalismo”, “¡No puede ser! Un abrazo a toda su familia, lo vamos a extrañar", son algunos de los mensajes con que seguidores de Molina le rinden homenaje tras su partida.

Richard Molina trabajó por años en Grupo Extra. Fotografía: Archivo LT.

Desde La Teja le enviamos nuestra solidaridad a la familia de Richard ante tan dolorosa noticia.