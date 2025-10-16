Periodista sufre la trágica muerte de un hermano que apareció sin vida en río

El caso se trataría del hallazgo del cuerpo de un hombre ocurrido este martes en Jacó. Foto: Albert Marín / Archivo. (Albert Marín.)

Una periodista con amplia trayectoria está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida, tras el fallecimiento de su hermano, cuyo cuerpo fue encontrado flotando en un río.

Se trata de Betania Artavia, directora del periódico Heredia Hoy, quien por medio de una publicación en su perfil de Facebook dio a conocer la triste muerte de su amado hermano Maykol.

“Agradezco de corazón a todos los que nos han expresado su cariño de diferentes formas por la muerte de mi hermano Maykol. Fue una noticia muy dolorosa de recibir, aunque como periodista con pasión por los sucesos, estoy acostumbrada a las fotos de escenas de muertes violentas, pero ver un hermano flotando en el río ya sin vida golpea fuerte.

“Ver su cuerpo en las páginas de internet de los medios de comunicación no se siente bonito, pero es parte del trabajo de todos los que estamos en prensa y damos cobertura a sucesos”, escribió.

La periodista no dio mayores detalles sobre la muerte de su hermano, pero, en apariencia, se trataría del caso atendido este martes por las autoridades, cuando se dio el hallazgo de un cuerpo flotando en un río cerca de la clínica de Jacó, Puntarenas.

Artavia destacó que su mayor preocupación era comunicarles a sus familiares la trágica noticia, especialmente, a sus tías mayores.

“Yo tuve la bendición de avisarles muy temprano, antes de que las sorprendiera algún noticiero, y pensé: ‘¡Qué difícil para quienes se enteran por la prensa de la muerte de una persona cercana! Pero también qué necesarias son las noticias de sucesos, porque de otra forma, tal vez, no sabrían que esa persona ya no está entre los vivos’. Por eso, no tengo palabras para agradecer a quienes me avisaron de su muerte. Es una noticia difícil de dar, pero necesaria", destacó.

De momento, se desconocen las circunstancias que mediaron en la muerte del hermano de la comunicadora.