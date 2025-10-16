Hombre es asesinado a balazos dentro de carro en Upala

La víctima sería un hombre de unos 50 años. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

Un hombre fue asesinado de forma cruel dentro del carro que manejaba la noche de este miércoles en Upala, Alajuela.

El hecho fue confirmado por las autoridades, las cuales indicaron que los hechos ocurrieron en el sector conocido como El Pizote, en San José de Upala.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, se trata de un hombre de unos 50 años, el cual fue encontrado sin vida dentro del carro que, al parecer, iba manejando.

Trascendió que el ahora fallecido, en apariencia, presentaba, al menos, dos impactos de bala en la cabeza.

En cuanto al crimen, la versión preliminar que se maneja señala que este habría sido cometido por unos sujetos en motocicleta que se acercaron al carro de la víctima para desatar una lluvia de disparos en su contra.

De momento las autoridades no han dado a conocer la identidad del fallecido, solo trascendió que, al parecer, se trataría de un taxista informal de la zona.