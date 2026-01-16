Farándula

Murió el cantante Félix Rosario durante un vuelo hacia Estados Unidos

El artista dominicano murió durante un vuelo hacia Estados Unidos donde buscaba recibir atención médica

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El cantante de bachata Félix Rosario, conocido artísticamente como “Tu Negrito Consentido”, murió a los 54 años el pasado miércoles mientras viajaba en un vuelo desde República Dominicana hacia Estados Unidos.

De acuerdo con reportes de la prensa internacional, el artista se dirigía a recibir atención médica debido a complicaciones en su estado de salud.

Miguel Rodríguez, amigo cercano del cantautor, explicó que Rosario había presentado dolores en el pecho días antes del viaje y que, tras ser evaluado en un centro médico, su madre le recomendó trasladarse a Estados Unidos para una revisión más completa.

Félix Rosario falleció a los 54 años.
Félix Rosario falleció a los 54 años. (El Negro Consentido/Instagram)

“Hace varios días Félix no se estaba sintiendo bien. Lamentablemente, falleció durante el trayecto“, explicó.

A la espera de causas oficiales

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las causas exactas del fallecimiento. Sin embargo, Rodríguez indicó que el cantante no se encontraba en buen estado de salud desde días previos a su viaje.

