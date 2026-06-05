Murió el Indio Solari, leyenda del rock argentino y de Latinoamérica

El cantante Carlos Alberto Solari, el Indio Solari, dio su último concierto en 2017. (LUIS ABDALA/AFP)

El rock argentino está de luto. Carlos Alberto Solari, conocido por millones de fanáticos como el “Indio” Solari, falleció este viernes a los 77 años, según confirmaron las autoridades de Buenos Aires.

El cantante fue una de las figuras más influyentes de la música argentina y el fundador de la mítica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, grupo que marcó a generaciones enteras y que convirtió sus conciertos en verdaderas “misas ricoteras” por la enorme cantidad de seguidores que reunía.

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Solari enfrentaba desde hace varios años la enfermedad de Parkinson, aunque hasta ahora no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.

Tras la separación de la banda en el año 2000, el Indio continuó su carrera con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, manteniendo una convocatoria impresionante. Su último recital fue en 2017 ante unas 300.000 personas.

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Fanáticos del músico convocaron este viernes una “misa ricotera” en Plaza de Mayo para rendir homenaje a una de las voces más importantes de la historia del rock en español.