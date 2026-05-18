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Concierto en Costa Rica sufre drástico cambio a pocos días del show y así manejarán los reembolsos

El esperado concierto de Natalia Jiménez cambiará de fecha

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

La productora Plus Entertainment informó este lunes que el concierto de Natalia Jiménez, programado originalmente para este mes de mayo como parte de su gira internacional “La Jiménez”, será reprogramado.

La nueva fecha para el espectáculo quedó establecida para el domingo 12 de julio de 2026 y se mantendrá el Anfiteatro Parque Viva como sede oficial del evento.

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El mensaje de la productora

La organización explicó que la reprogramación del concierto responde a ajustes logísticos necesarios para garantizar que el espectáculo cumpla con las expectativas del público.

Natalia Jiménez se presentará en Costa Rica en julio de este año.
Natalia Jiménez se presentará en Costa Rica en julio de este año. (Natalia Jiménez/Instagram)

“Natalia Jiménez le tiene un gran cariño a Costa Rica y nuestra prioridad absoluta es que el público reciba el espectáculo lleno de sentimiento y emoción que ella siempre garantiza.

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“Debido a estos ajustes logísticos locales, hemos decidido trasladar la fecha a julio para asegurar que cada detalle técnico y de producción esté a la altura de lo que los fans costarricenses merecen. Agradecemos profundamente su comprensión y paciencia; estamos trabajando arduamente para que esta noche sea una celebración inolvidable”, comentó Verónica Alfaro, productora de Plus Entertainment.

¿Qué pasará con las entradas?

De acuerdo con la información, los reembolsos de los boletos se aplicarán automáticamente al mismo método de pago utilizado al momento de adquirir las entradas.

En caso de consultas adicionales, los consumidores pueden comunicarse a través de los canales oficiales de Publitickets, ya sea mediante el WhatsApp 6012-6767 o el correo electrónico sac@publitickets.com.

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Natalia JiménezParque VivaReprogramación de concierto
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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