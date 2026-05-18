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Alonso Solís muestra el impactante antes y después de su operación

Alonso Solís ha estado muy activo tras la operación a la que fue sometido hace un mes

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

Alonso “El Mariachi” Solís sorprendió a sus seguidores al compartir dos fotografías que muestran el antes y después de la operación de riñón a la que fue sometido hace un mes.

Aunque a simple vista parecería que ambas imágenes fueron tomadas con mucha diferencia de tiempo, en realidad una corresponde a los minutos previos a ingresar al quirófano.

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Un cambio evidente tras la cirugía

En la primera imagen, el exjugador de Saprissa aparece utilizando una gorra y ropa hospitalaria, mientras esperaba el procedimiento médico.

Alonso Solís tiene sentimientos encontrados con su regreso al estadio Saprissa, este miércoles. Prensa Santos.
Alonso Solís compartió ambas imágenes en su cuenta de Instagram. (Prensa Santos./Prensa Santos.)

Sin embargo, en la segunda fotografía se le observa mucho más relajado, sonriente y transmitiendo tranquilidad tras la cirugía.

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“Me veo mejor después de la operación”, escribió Alonso junto a las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram.

Recuperación y vida personal

A pesar de que “El Mariachi” ha preferido manejar todo el proceso con discreción y sin revelar demasiados detalles sobre su estado de salud, sí se ha mantenido activo en redes sociales.

Durante los últimos días ha compartido recuerdos, mensajes personales y hasta momentos recientes durante un viaje a la playa junto a su pareja, Lilibeth Vivas.

Estas fueron las imágenes compartidas por Alonso Solís.
Estas fueron las imágenes compartidas por Alonso Solís. (Alonso Solís/Instagram)
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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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