Alonso Solís muestra el impactante antes y después de su operación

Alonso “El Mariachi” Solís sorprendió a sus seguidores al compartir dos fotografías que muestran el antes y después de la operación de riñón a la que fue sometido hace un mes.

Aunque a simple vista parecería que ambas imágenes fueron tomadas con mucha diferencia de tiempo, en realidad una corresponde a los minutos previos a ingresar al quirófano.

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Un cambio evidente tras la cirugía

En la primera imagen, el exjugador de Saprissa aparece utilizando una gorra y ropa hospitalaria, mientras esperaba el procedimiento médico.

Alonso Solís compartió ambas imágenes en su cuenta de Instagram. (Prensa Santos./Prensa Santos.)

Sin embargo, en la segunda fotografía se le observa mucho más relajado, sonriente y transmitiendo tranquilidad tras la cirugía.

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“Me veo mejor después de la operación”, escribió Alonso junto a las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram.

Recuperación y vida personal

A pesar de que “El Mariachi” ha preferido manejar todo el proceso con discreción y sin revelar demasiados detalles sobre su estado de salud, sí se ha mantenido activo en redes sociales.

Durante los últimos días ha compartido recuerdos, mensajes personales y hasta momentos recientes durante un viaje a la playa junto a su pareja, Lilibeth Vivas.