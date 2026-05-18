Farándula

La manuda Melissa Durán defendió a jugador del Herediano de una crítica muy fea que recibió

Melissa Durán reaccionó al campeonato de Herediano con un mensaje relacionado a las críticas dirigidas a Luis Ronaldo Araya

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

Herediano se consagró campeón nacional el sábado anterior y alcanzó el título número 32 de su historia. Sin embargo, más allá de la celebración, uno de los temas que más comentarios generó fue la situación alrededor de Luis Ronaldo Araya.

El mediocampista recibió críticas por parte de periodistas de un medio de comunicación, quienes cuestionaron su estado físico y consideraron que no tenía el peso adecuado para competir al máximo nivel.

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El mensaje de Melissa Durán

La comunicadora Melissa Durán se pronunció sobre el tema y compartió una reflexión que llamó la atención de sus seguidores.

Melissa Durán
Melissa Durán no se guardó nada. (Instagram/Instagram)

“Vi esto y recordé que si algo he aprendido es que la crítica externa te destruye o te impulsa. No importa la intención con la que la hacen. El sentido se lo da uno. El poder es nuestro”, escribió la comunicadora.

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Una respuesta dentro de la cancha

Durante la final, Araya tuvo participación en momentos decisivos e incluso, fue pieza importante en la jugada del primer gol que encaminó el triunfo del equipo y dejó a Saprissa sin posibilidad de reaccionar.

Este fue el mensaje de Melissa Durán.
Este fue el mensaje de Melissa Durán. (Melissa Durán/Instagram)

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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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