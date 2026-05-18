La manuda Melissa Durán defendió a jugador del Herediano de una crítica muy fea que recibió

Herediano se consagró campeón nacional el sábado anterior y alcanzó el título número 32 de su historia. Sin embargo, más allá de la celebración, uno de los temas que más comentarios generó fue la situación alrededor de Luis Ronaldo Araya.

El mediocampista recibió críticas por parte de periodistas de un medio de comunicación, quienes cuestionaron su estado físico y consideraron que no tenía el peso adecuado para competir al máximo nivel.

LEA MÁS: Randall Leal habló sobre Saprissa después de celebrar el campeonato con Herediano

El mensaje de Melissa Durán

La comunicadora Melissa Durán se pronunció sobre el tema y compartió una reflexión que llamó la atención de sus seguidores.

Melissa Durán no se guardó nada. (Instagram/Instagram)

“Vi esto y recordé que si algo he aprendido es que la crítica externa te destruye o te impulsa. No importa la intención con la que la hacen. El sentido se lo da uno. El poder es nuestro”, escribió la comunicadora.

LEA MÁS: Marcel Hernández dedicó emotivas palabras sobre Cuba tras el título con Herediano

Una respuesta dentro de la cancha

Durante la final, Araya tuvo participación en momentos decisivos e incluso, fue pieza importante en la jugada del primer gol que encaminó el triunfo del equipo y dejó a Saprissa sin posibilidad de reaccionar.