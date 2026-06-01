¡Por fin! Def Leppard dará su primer concierto en Costa Rica

Def Leppard confirmó su primer concierto en Costa Rica para este 2026. (Wikimedia /Wikimedia)

Los amantes del rock clásico ya tienen una cita marcada en el calendario. La legendaria banda británica Def Leppard confirmó este lunes que se presentará por primera vez en Costa Rica como parte de su gira por México, Centroamérica y Sudamérica en 2026.

El esperado concierto se realizará el próximo 27 de octubre en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, en Alajuela, y contará además con la participación especial de la agrupación estadounidense Extreme.

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La noticia fue anunciada por la propia banda; sin embargo, los organizadores aún no han revelado los precios de las entradas. Dicha información estará disponible en los próximos días y los boletos se venderán a través de la plataforma eticket.cr.

Def Leppard es considerada una de las agrupaciones más importantes en la historia del rock. Con más de 110 millones de discos vendidos y su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll, la banda ha dejado una huella imborrable gracias a éxitos como “Pour Some Sugar on Me”, “Rock of Ages”, “Animal” y “Foolin”.

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La agrupación, integrada por Joe Elliott, Phil Collen, Rick Savage, Vivian Campbell y Rick Allen, regresará a Latinoamérica luego de la exitosa gira que realizó junto con Mötley Crüe en 2023, una producción que reunió a millones de espectadores alrededor del mundo.