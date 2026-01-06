Farándula

Músico Adrián Goizueta será despedido este miércoles

Adrián Goizueta falleció de un infarto este lunes 5 de enero

Por Silvia Núñez
Adrián Goizueta, cantante, músico y dueño del grupo Experimental.
Adrián Goizueta, cantante, músico y dueño del grupo Experimental. (Redes/Facebook)

El músico costarricense Adrián Goizueta, creador del grupo Experimental y autor de más de un centenar de canciones, será despedido este miércoles 7 de enero.

Según confirmó su amigo y colega, el cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy, la vela se realizará en la Funeraria del Magisterio Nacional de San José, a partir de las 5 p.m.. Hasta el momento, no se ha informado si se llevará a cabo un funeral posterior.

Goizueta murió a los 74 años a causa de un infarto fulminante, este lunes 5 de enero, dejando un profundo legado en la música centroamericana y un vacío entre quienes compartieron con él décadas de amistad, escenarios y creaciones artísticas.

Su partida ha generado múltiples mensajes en redes sociales de despedida y agradecimiento por su aporte cultural y humano.

