Luis Enrique Mejía Godoy despide con dolor a su “hermano del alma”: Adrián Goizueta

Luis Enrique Mejía Godoy y Adrián Goizueta tenían años de amistad por lo que la partida del músico argentino- costarricense lo tiene muy dolido. (redes/Facebook)

El cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy despidió con un mensaje cargado de dolor y gratitud a su gran amigo Adrián Goizueta, quien falleció este lunes 5 de enero a causa de un infarto fulminante, dejando un profundo vacío en la música y la cultura costarricense.

“Hoy ha sido un día profundamente triste por la inesperada partida de nuestro hermano del alma”, escribió el artista, recordando los más de 50 años de amistad, música y compromiso que compartieron.

Mejía Godoy confesó que ha llorado su partida con canciones y “con el puño en alto”, tal como el propio Goizueta lo pidió en su tema “Si llego a morir”.

Ambos compartieron escenarios en América Latina y Europa, grabaron discos y escribieron canciones juntos desde finales de los años setenta, cuando coincidieron como exiliados en Costa Rica. De esa hermandad nació el Grupo Experimental, cuyas canciones se convirtieron en himnos de amor y lucha.

“Te quiero más que mañana”

Luis Enrique Mejía Godoy y Adrián Goizueta y su grupo Experimental cantaron juntos montones de veces en el país y en Europa. (redes/Facebook)

Mejía Godoy destacó además el legado de Goizueta como profesor en la UNA, su papel como puente entre generaciones de cantautores y su incansable exploración musical.

“Su humildad y su generosidad lo hicieron un verdadero Cronopio. Compartimos canciones, poesía, vinos y una amistad a prueba de silencios y distancias. Hoy mismo está resucitando en el barro limpio de las canciones que seguiremos escribiendo hasta que nos llegue el momento de reencontrarnos en alguna galaxia. Hasta siempre, querido hermano. Descansa en paz. Te quiero más que mañana”, concluyó, asegurando que su amigo seguirá vivo en las canciones que aún quedan por escribir.

