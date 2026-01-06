Farándula

Fallece querido personaje de la televisión costarricense

Omar Díaz Cascante, “Baldomero”, dejó una huella imborrable en la televisión y el folclor nacional

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

El fallecimiento de Omar Díaz Cascante, de 89 años, conocido cariñosamente como “Baldomero”, generó múltiples muestras de cariño y reconocimiento, especialmente entre quienes crecieron viéndolo en la televisión costarricense.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó su muerte al indicar que el sistema registra su defunción, lo que dio paso a mensajes de despedida y homenajes en distintas plataformas digitales.

Uno de ellos fue publicado el sábado 3 de enero por la página de Facebook Añoranzas Ticas, que compartió un video del programa “Gentes y Paisajes”, conducido por don Miguel Salguero (q. D. g.), recordando al personaje con el segmento titulado “La Fantasía de Baldomero”.

LEA MÁS: “Su mamá me dio clases”: El conmovedor secreto que Nancy Dobles confesó tras la llegada de Ítalo Marenco

Recuerdo de Baldomero
Omar Díaz Cascante
Omar Díaz Cascante, conocido como Baldomero (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Díaz Cascante fue un reconocido folclorista, muy querido por su carisma y autenticidad, cualidades que lo convirtieron en una figura entrañable para el público.

LEA MÁS: El sentido adiós de Carlos “Tapado” Vargas a Adrián Goizueta tras su partida

Vecinos y personas cercanas lo recuerdan con especial afecto en Jericó de Desamparados, comunidad donde dejó una huella profunda tanto por su aporte cultural como por su trato cercano y humilde.

LEA MÁS: Murió a los 46 años el actor Bret Hanna-Shuford, de El lobo de Wall Street

Su legado permanece vivo en la memoria colectiva y en los registros audiovisuales que hoy sirven como homenaje a uno de los personajes más recordados de la televisión nacional.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Omar Díaz CascanteBaldomeroJericó de Desamparados
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.