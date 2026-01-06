Fallece querido personaje de la televisión costarricense

El fallecimiento de Omar Díaz Cascante, de 89 años, conocido cariñosamente como “Baldomero”, generó múltiples muestras de cariño y reconocimiento, especialmente entre quienes crecieron viéndolo en la televisión costarricense.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó su muerte al indicar que el sistema registra su defunción, lo que dio paso a mensajes de despedida y homenajes en distintas plataformas digitales.
Uno de ellos fue publicado el sábado 3 de enero por la página de Facebook Añoranzas Ticas, que compartió un video del programa “Gentes y Paisajes”, conducido por don Miguel Salguero (q. D. g.), recordando al personaje con el segmento titulado “La Fantasía de Baldomero”.
LEA MÁS: “Su mamá me dio clases”: El conmovedor secreto que Nancy Dobles confesó tras la llegada de Ítalo Marenco
Díaz Cascante fue un reconocido folclorista, muy querido por su carisma y autenticidad, cualidades que lo convirtieron en una figura entrañable para el público.
LEA MÁS: El sentido adiós de Carlos “Tapado” Vargas a Adrián Goizueta tras su partida
Vecinos y personas cercanas lo recuerdan con especial afecto en Jericó de Desamparados, comunidad donde dejó una huella profunda tanto por su aporte cultural como por su trato cercano y humilde.
LEA MÁS: Murió a los 46 años el actor Bret Hanna-Shuford, de El lobo de Wall Street
Su legado permanece vivo en la memoria colectiva y en los registros audiovisuales que hoy sirven como homenaje a uno de los personajes más recordados de la televisión nacional.