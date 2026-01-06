Fallece querido personaje de la televisión costarricense

El fallecimiento de Omar Díaz Cascante, de 89 años, conocido cariñosamente como “Baldomero”, generó múltiples muestras de cariño y reconocimiento, especialmente entre quienes crecieron viéndolo en la televisión costarricense.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó su muerte al indicar que el sistema registra su defunción, lo que dio paso a mensajes de despedida y homenajes en distintas plataformas digitales.

Uno de ellos fue publicado el sábado 3 de enero por la página de Facebook Añoranzas Ticas, que compartió un video del programa “Gentes y Paisajes”, conducido por don Miguel Salguero (q. D. g.), recordando al personaje con el segmento titulado “La Fantasía de Baldomero”.

Recuerdo de Baldomero

Omar Díaz Cascante, conocido como Baldomero (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Díaz Cascante fue un reconocido folclorista, muy querido por su carisma y autenticidad, cualidades que lo convirtieron en una figura entrañable para el público.

Vecinos y personas cercanas lo recuerdan con especial afecto en Jericó de Desamparados, comunidad donde dejó una huella profunda tanto por su aporte cultural como por su trato cercano y humilde.

Su legado permanece vivo en la memoria colectiva y en los registros audiovisuales que hoy sirven como homenaje a uno de los personajes más recordados de la televisión nacional.