Murió a los 46 años el actor Bret Hanna-Shuford, de El lobo de Wall Street

El mundo artístico está de luto tras el fallecimiento del actor Bret Hanna-Shuford, una noticia que fue anunciada este lunes por la prensa internacional.

La información fue confirmada por su pareja, Stephen Hanna-Shuford, a través de una publicación en Instagram.

“Con mucho pesar compartimos la noticia de que esta madrugada dijimos adiós al hombre, esposo y papá más increíble del universo.

“Bret Hanna-Shuford dejó este mundo en paz con amor rodeado de su familia. Nuestros corazones están rotos, pero seguiremos haciéndolo orgulloso de nosotros”, escribió Stephen.

Bret Hanna-Shuford falleció a los 46 años. (La Tercera/Captura)

La enfermedad que enfrentó

De acuerdo con reportes internacionales, el actor fue diagnosticado con un tipo de cáncer poco frecuente que se origina en los glóbulos blancos, células fundamentales del sistema inmunitario.

Una carrera en cine, televisión y teatro

A lo largo de su trayectoria, el actor participó en producciones como El lobo de Wall Street y La ley y el orden: Special Victims Unit.

Además, desarrolló una sólida carrera en Broadway, formando parte de adaptaciones teatrales de Disney y reconocidas puestas en escena como Wicked.