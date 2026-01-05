Yiyo Alfaro lamenta la muerte de Lucho Barahona con emotivo mensaje

El fallecimiento del actor y director Luis Alberto “Lucho” Barahona también tocó al presentador Yiyo Alfaro, quien se pronunció públicamente para despedir a una de las figuras más queridas del teatro y la televisión costarricense.

Alfaro compartió en sus redes sociales una fotografía de Barahona, en la que el actor aparece sonriente, acompañada de un breve pero sentido mensaje.

“Mi respeto y admiración siempre para los que hicieron camino y fueron ejemplo. Lucho Barahona, descanse en paz”, escribió.

Lucho Barahona falleció este domingo 4 de enero, a los 94 años, en un albergue para adultos mayores ubicado en San Pedro de Montes de Oca, donde residía desde hace más de un año.

El actor se había trasladado al lugar tras la muerte de su pareja sentimental, Luis Alvarado, quien falleció en los primeros días de enero de 2024. Su partida deja un profundo vacío en el gremio artístico nacional, que hoy lo recuerda por su talento, disciplina y calidad humana.