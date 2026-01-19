Músico Carlos Cruz ya despertó, pero el derrame le dejó una dura afectación

El músico Carlos Cruz, dueño del grupo Los Huracanes, sigue internado en el hospital luchando por reponerse. (redes/Facebook)

El cantante Carlos Cruz, dueño de la agrupación Los Huracanes, continúa dando una dura batalla por su salud al tiempo que sigue internado en el hospital Calderón Guardia.

Al músico le dio un infarto cerebrovascular isquémico el miércoles anterior mientras comía en su casa, lo cual encendió todas las alarmas entre familiares, amigos y sus seguidores.

Su esposa, Ivonne Arley, nos contó cómo pasó el fin de semana el artista y cuál es su estado actual. Aunque la situación es delicada, hay un rayo de esperanza que los mantiene firmes en la fe.

“Él está estable, controlado médicamente. El infarto cerebrovascular isquémico causó daño en la parte del lenguaje, pero, gracias a Dios, está consciente y entiende todo. No hubo daño en el pensamiento hasta el momento, solo en el lenguaje”, explicó.

Ivonne Arley, esposa de Carlos Cruz, contó que el músico ya está despierto, pero que no puede hablar por el daño en su cerebro. (Cortesía/Cortesía)

Ella además detalló que los médicos le detectaron una enfermedad llamada “vaso pequeño”, que aumenta el riesgo de que pueda sufrir otro evento similar, por lo que ahora Carlos es considerado un paciente de alto riesgo y está bajo un seguimiento extremadamente estricto con especialistas.

“Mi esposo tiene otras patologías de cuido y lleva un control muy riguroso para evitar más complicaciones ahora y en el futuro. La probabilidad de que le dé otro infarto es alta, por eso los doctores le hacen análisis constantemente”, añadió.

Luchando por sus hijos

Ivonne recordó que esta no es la primera vez que Carlos enfrenta una situación límite, por lo que está segura de que luchará con todas sus fuerzas para reponerse.

Cabe recordar que en el 2024 sufrió una isquemia mesentérica del intestino que lo mantuvo cuatro meses internado en estado grave, con múltiples cirugías, resección de intestino delgado y grueso, apendicectomía, anastomosis, hernias y una laparotomía con el abdomen abierto.

“En esa ocasión tuvo hasta dos bacterias y la cirujana me dijo que tenía 24 horas de vida, que los pacientes con isquemia intestinal no sobreviven… y él lo superó. Es increíble el amor que Dios le tiene”, recordó conmovida.

Carlos Cruz es muy querido por todo el gremio musical, quienes han estado muy pendientes de su salud. (redes/Facebook)

Meses después volvió a internarse por complicaciones en la vesícula y tuvieron que hacerle una colecistectomía abierta, otra cirugía de alto riesgo.

“Carlos es un guerrero, fuerte, perseverante y luchador. Vamos a hacer todo lo necesario para que con terapias recupere su lenguaje normal. Confiamos en Dios en que, como en las operaciones anteriores, saldrá adelante”, dijo Ivonne.

Para ella, la fuerza de Carlos está en su familia: “Él lucha por sus hijos, eso lo mantiene fuerte y con ganas de vivir. Es un campeón y no se va a rendir”.