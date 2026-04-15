Farándula

“Muy hombrecito para unas cosas…”: Montserrat del Castillo le suelta fuerte mensaje a Bismarck Méndez

La presentadora dejó en evidencia la debilidad del animador en un momento muy particular

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Programa De boca en boca. presentadores Montserrat Del Castillo, Bismarck Méndez, María Fernanda León y Mauricio Hoffmann
Monserrat dejó en evidencia la debilidad de Bismarck en un video. (Redes/Facebook)

Montserrat del Castillo soltó una frase sin filtro contra Bismarck Méndez, dejando en evidencia que, aunque se muestra seguro en algunas cosas, hay situaciones que definitivamente no son lo suyo.

“Este es el día donde ustedes pueden ver la debilidad de Bis, un día que muy aquí, muy allá, que mucho músculo, que muy hombrecito para unas cosas, pero para otras no (inyectarse)”, dijo la guapa presentadora en un video de Instagram.

Montse, como también es conocida, explicó que una de las pocas formas en las que su compañero accede a enfrentarse a una aguja es cuando se trata de temas de salud.

Según contó, ambos acudieron a ponerse vitaminas para reforzar las defensas, momento en el que quedó en evidencia el temor del presentador.

LEA MÁS: Bismarck Méndez le pegó una gran salvada a Ítalo Marenco para que no lo regañaran en Buen día

Bismarck Méndez, presentador de De boca en boca, y sus recuerdos en Semana Santa.
El presentador confesó que le tiene miedo a las agujas. (redes/Facebook)

“Si no lo veo no pasa nada, además no sentí nada, pero bueno, si veo una aguja siento que me voy a desmayar, solo que la gente no sabe eso”, confesó el animador de Teletica.

Monserrat expone la mayor debilidad de Bismarck

LEA MÁS: Yiyo Alfaro celebra sus 40 años y esta fue la inesperada petición de Choché Romano

captura la teja
Monse contó que Bis le teme a las vacunas. captura (ka teja /captura)

En uno de los videos compartidos por Del Castillo, incluso se observa cuando un doctor le pregunta a Bismarck cómo le fue, a lo que él respondió sacando pecho.

“No lloré y me fue bien. He ido mejorando con el tiempo”, aseguró.

Al final, entre bromas y confesiones, ambos demostraron que, más allá del susto, lograron cumplir con el tratamiento.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
bismarck méndezMonserrat del Castillofrasesituación
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.