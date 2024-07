Nancy Dobles cerró su primera semana del nuevo Buen día junto a dos galanazos

Nancy Dobles el lunes pasado durante el reestreno de Buen día. (Jose Cordero)

Nancy Dobles cerró su primera semana del nuevo Buen día muy bien acompañada por dos galanazos que han sido muy piropeados en distintas ocasiones.

Se trata de sus hijos Daniel y Gabriel, con quienes la presentadora de canal 7 fue a almorzar el viernes y no dejó pasar la oportunidad de tomarse una linda y amorosa foto.

Dobles llevó a sus hijos a un restaurante de mariscos y luego inmortalizó la salida con una foto donde aparece muy feliz abrazando a sus retoños, que ya tienen 17 (Gabriel) y 21 años (Daniel).

Nan aplicó el dicho de “una imagen vale más que mil palabras”, pues al compartir la foto en sus historias de Instagram lo único que hizo fue etiquetar a sus hijos.

La ex-A todo dar cerró su semana con inmejorable compañía y con dos de las personas que estuvieron a su lado en los difíciles días que ha vivido desde que el 13 de junio Teletica anunciara los despidos de canal 7 de Randall Salazar y Omar Cascante, sus grandes amigos.

Nancy Dobles terminó la semana con inmejorable compañía, la de sus hijos Gabriel (izq.) y Daniel. (Instagram)

Las salidas de los periodistas estuvieron motivadas por un relanzamiento que Teletica hizo de Buen día, revista matutina que se reestrenó el pasado lunes con nuevos presentadores.

Nancy fue la única que no sufrió los embates del cambio anunciado, pues ella continuó siendo presentadora del programa, solo que el lunes reconoció que debía adaptarse a las nueva dinámica de sus compañeros, con quienes no había trabajado antes.

Además de Nancy, el nuevo Buen día lo presentan Natalia Monge, Jennifer Segura y Daniel Céspedes.

Por ahora no sabemos cómo le fue a Nan en su semana de adaptación con sus nuevos compañeros, pero de lo que sí no hay duda es que mejor cierre de semana no pudo haber tenido al lado de los amores de su vida.