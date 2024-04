Nancy Dobles tuvo un gran detalle con el hijo menor de Ignacio Santos que él jamás olvidará

Nancy Dobles es como una mamá para Rodolfo Santos. (Instagram)

Nancy Dobles no dejó pasar por alto el cumpleaños de Rodolfo Santos, el hijo menor de don Ignacio Santos, quien festeja este martes sus 25 primaveras.

El muchacho y la presentadora de canal 7 tienen una excelente relación, y así se ha evidenciado en varias ocasiones, como la de este 24 de abril.

Dobles compartió en sus redes una linda foto de un momento muy divertido que parece que vivió con el terruño menor de su pareja y en donde salen abrazados y muertos de la risa.

A la imagen ella le puso sombreritos de fiesta, confeti y la ambientó con una pieza de reggae de cumpleaños feliz pero en Inglés.

También etiquetó al muchacho, quien hace una semana debutó en televisión tras ser invitado a un programa de TD Más donde habló de una de sus pasiones más grandes: la Fórmula 1.

Nancy Dobles compartió esta imagen para celebrar el cumpleaños al hijo menor de don Ignacio Santos. (Instagram)

Nan le hizo bastante porras a Rodo en su estreno en la pantalla, donde el joven no descarta llegar en algún momento, según confesó en una entrevista con La Teja.

Precisamente en esa conversación, le preguntamos al Santos “junior” sobre lo que ha representado Nancy para él, ya que la presentadora de Buen día y el director de Telenoticias tienen muchos años de andar.

Rodolfo habló maravillas de Nancy, mencionó que a él y a su hermana siempre los ha visto como dos hijos más y destacó que la porteña era como otra mamá para él.

“Tengo una superrelación con Nana, de verdad que nos llevamos muy bien. Ella siempre me cuidó de chiquito y ahora de grande me ve como uno de sus hijos”, dijo Rodolfo a La Teja.

“Siempre hemos tenido una relación superbonita, desde el primer día que la conocí, ya no me acuerdo cuando fue que la conocí como la pareja de mi papá, pero siempre nos hemos llevado muy bien. Nancy siempre me ayuda y me apoya, más ahora con lo que es PitStop porque me estoy metiendo más que todo en su industria que son las redes sociales y no en la de mi papá. Entonces siempre ha estado ahí para apoyarme”, refirió.

A Rodolfo le deseamos desde La Teja un feliz cumpleaños y los mejores éxitos.