Nany Sevilla cuenta los secretos sobre preparación que realizó con la Miss Costa Rica Valeria Rees

Nany Sevilla puso a sudar la gota gorda a Vale. Cortesía.

Nany Sevilla se encargó de que la Miss Costa Rica, Valeria Rees, luzca espectacular en el Miss Universo no solo por fuera, sino también por dentro.

La guapa costarricense será parte del concurso de belleza mundial que se realizará este domingo, a partir de las 6 p.m., en Israel. Ella va muy segura de su cuerpazo, pero también de lo que puede dar como mujer, en gran parte gracias al brete de Nany.

Sevilla entrenó a Vale en su gimnasio Orange, donde se enfocaron en el abdomen, los brazos, las piernas y el alma de la tica.

La conocida entrenadora habló con La Teja y nos contó los detalles sobre la preparación de Vale.

El Miss Universo se transmitirá el martes a las 6 p.m., por el canal TNT.

–¿Cómo fue ese entrenamiento de mente y cuerpo para Valeria?

El tema con Vale es que es una persona abierta y accesible. En la primera sesión que tuvimos nos fuimos a desayunar, le pedí que me regalara ese rato porque quería tener una sesión de health coaching con ella (entrenamiento integral para lograr una meta). Hice un resumen de cosas importantes que ella tiene que tomar en cuenta, esa reunión fue vital porque hablamos de la organización de horarios, qué le convenía hacer y qué no, hasta las cosas que podríamos lograr, temas como la postura y la alineación, además de un plan de ejercicio. También toqué el tema de la alimentación, porque es un entrenamiento integral.

–¿Qué más le pidió a Valeria?

Le pedí que durmiera bien, hasta le hice un dibujito, para que le pusiera atención a eso, que tomara mucha agua porque ayuda a la piel, la frescura y la energía- Abarcamos todo eso en unas dos horas, antes de ponernos a hacer el entrenamiento en los siguientes días.

Un cafécito caliente rompió el hielo entre Valeria Rees y Nany Sevilla. Cortesía.

–¿En qué se enfoca al entrenar a una persona que padeció anorexia? ¿Cómo lo trató?

Ese es un tema muy delicado, yo analizo a la persona y le pregunté qué quería y con base en eso le dije qué podíamos hacer en el gimnasio y qué podía hacer ella por fuera. Lo de la enfermedad no me gusta tocarlo porque es sumamente delicado, pero ella, sin preguntárselo, me contó su historia, que sobrepasó esa etapa y también me contó de la fundación, así que aproveché para decirle que es el momento para que ella inspire a muchas mujeres, niñas y jóvenes a superar ese problema y que vean que pueden salir de ahí.

–Eso es lo que está haciendo porque desde que llegó a Israel ha hablado de esa misión que tiene...

Sí, uno ve algunos casos y le duelen tanto porque ellas no se dan cuenta de que se están destruyendo por dentro, ya que eso es algo que cuesta mucho recuperarse. Vale gracias a Dios lo logró y qué lindo que ahora esté en un escenario como Miss Universo para ser una voz para todas las mujeres que enfrentan ese problema.

–De lo que conoció de Vale, ¿qué siente que la puede hacer sobresalir en Miss Universo?

Está muy preparada académicamente y es inteligente, habla superbién el inglés y eso le abre muchas posibilidades para contestar y ser ágil mentalmente, eso es muy importante para entender un concurso, que ahora no es solo de belleza. También le va a ayudar a tener un propósito como el que ella tiene, tal vez no sea la más linda del mundo, pero ella tiene que creérselo y si logra hacerlo, opaca a cualquiera que tenga al lado porque la belleza es completamente de adentro hacia afuera.

–¿Cómo lo está viviendo porque usted ya es parte de?

A mí se me van esas chiquitas y yo quedo con una congoja, le pido a Dios que les vaya bien, les sigo escribiendo para motivarlas. A elle le di tips para que haga ejercicios allá, siento que no tuvimos tanto tiempo, pero a la mano de Dios, sé que le va a ir bien.

–¿Qué siente que le faltó, trabajar más en su cuerpo o en la mente?

Creo que en los dos, pero algo que me gustó mucho es que días antes de la última sesión la vi muy segura, tranquila y en paz y eso es superimportante.

–¿Cómo era el entrenamiento?

Ella iba a Orange cuantas veces quisiera, conmigo o con otros coaches, pero mínimo tenía que ir tres veces a la semana.

Los cuadritos de Valeria Rees ( de blanco) ya sobresalen en Israel. Instagram.

–¿Fue disciplinada?

A ella le gusta mucho hacer ejercicio y correr y eso ayuda muchísimo. Tiene un cuerpazo, si la ves tiene los abdominales muy marcados y se ve superlinda, creo que ese abdomen, la cintura y la cadera de ella van a dar de qué hablar.

–¿Qué significa para usted que a sus 53 años le confíen la labor de entrenar a la representante tica ante el mundo?

Demasiado lindo, lo más bonito es aportar mi conocimiento, es un reto grande pero amo hacerlo tanto con ellas como con atletas. Creo que a ella le gustó y fue feliz mientras nos vimos. Ya me tocó hacerlo con Natalia Carvajal y con Paola Chacón y nos fue bastante bien y sé que esta vez será igual.

–¿Ya pensó qué va a hacer para ver el Miss Universo?

Sí, yo recuerdo que cuando fue Natalia yo lloraba, me da mucha emoción verlas allá y entonces vamos a sacar el rato, hay que acomodarse bien por la hora, va a chocar con la final de fútbol, pero yo prefiero mil veces verla a ella que a cualquier cosa.