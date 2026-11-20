Pablo Segura es uno de los narradores deportivos de Teletica y TD Más. (Instagram/Instagram)

Después de varios meses de espera, ilusión y mucho amor, el narrador de Teletica Pablo Segura finalmente tiene a su bebé en brazos.

El periodista deportivo compartió la feliz noticia en sus redes sociales con una publicación acompañada de una fecha muy especial: “17-11-2026. Un día que jamás olvidaremos”.

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Se trata de la llegada de Mateo Segura González, el primer hijo de Pablo y su pareja, Pamela González, quienes meses atrás habían compartido con mucha emoción que estaban esperando un niño.

En junio anterior, el narrador había contado detalles de la revelación de sexo, un momento que vivieron de manera íntima y especial, pues ambos tenían muchas ilusiones de convertirse en papás.

El periodista y narrador Pablo Segura ya tiene a su primer bebé en casa. (redes/Facebook)

La llegada de Mateo tiene un significado todavía más profundo para la pareja, ya que Pablo había contado que en el 2023 vivieron una dolorosa pérdida.

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Por eso, la llegada de su pequeño representa la oportunidad de cumplir uno de sus mayores sueños y comenzar una nueva etapa familiar llena de amor y felicidad.

¡Muchas felicidades a los nuevos papás!