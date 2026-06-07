Narrador de Teletica reveló el sexo de su bebé y compartió el nombre que llevará

Pablo Segura, periodista y narrador de Teletica, y su esposa decidieron hacer solos la revelación del sexo de su primer hijo. (redes/Facebook)

Pablo Segura y su pareja, Pamela González, compartieron una nueva y emocionante noticia sobre el bebé que esperan para noviembre.

La pareja no solo reveló que tendrán un niño, algo que emocionó hasta las lágrimas al nuevo papá, sino que también dieron a conocer su nombre.

LEA MÁS: Figura de Teletica revive la ilusión de ser papá tras la dolorosa pérdida que sufrió junto a su pareja en 2023

Pablo Segura y su pareja ya saben el sexo de su bebé

Ellos realizaron una íntima revelación de sexo, alejada de las grandes fiestas y rodeada únicamente de su amor y emoción por la llegada de su primer hijo. El momento quedó plasmado en un video que compartieron en redes sociales, donde se les observa partir un pastel cuyo relleno celeste confirmó que esperan un varoncito.

Pero la sorpresa no terminó ahí, pues el periodista deportivo y su pareja también revelaron el nombre que llevará el pequeño.

“Dios cumplió el deseo más profundo de mi corazón. Bienvenido Mateo Segura González, te amamos desde el primer día”, escribieron al compartir las imágenes del emotivo momento.

Pablo Segura es tan futbolero que así anunció que sería papá por primera vez. (Instagram/Instagram)

La noticia llega pocas semanas después de que el narrador de Teletica y TD Más anunciara públicamente que se convertiría en papá. En aquel momento contó a La Teja que tanto él como Pamela recibieron la noticia con enorme ilusión, pero también con cautela, pues hace tres años enfrentaron una pérdida que los marcó profundamente.

LEA MÁS: Periodista de Teletica Deportes enfrenta duro momento en su vida personal

El periodista y narrador de Teletica está que no cabe de la felicidad de tener un niño. (redes/Facebook)

Ahora, con un embarazo que avanza de manera positiva, la pareja celebra cada paso de esta nueva etapa y ya cuenta los días para conocer a Mateo, el bebé que llegará a llenar de alegría su hogar en noviembre.