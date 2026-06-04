Figura de Teletica revive la ilusión de ser papá tras la dolorosa pérdida que sufrió junto a su pareja en 2023

El periodista y narrador deportivo de Teletica, Pablo Segura, vive uno de los momentos más especiales y emotivos de su vida.

Él y su pareja, Pamela González, esperan la llegada de su primer bebé, una noticia que llega acompañada de una enorme alegría, pero también del recuerdo de una dura experiencia que enfrentaron juntos hace tres años.

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A inicios de esta semana, la pareja anunció públicamente el embarazo con una original publicación inspirada en una postal de álbum mundialista, un detalle que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y provocó decenas de mensajes de felicitación.

Pablo Segura está muy ilusionado porque en noviembre, si Dios quiere, nacerá su primer hijo. Fotografía: Instagram Pablo Segura. (Instagram/Instagram)

Detrás de esa felicidad hay una historia marcada por la esperanza. En el 2023, Pablo y Pamela sufrieron la pérdida de un embarazo, una situación que los golpeó profundamente y que hizo que esta nueva noticia fuera recibida con mucha ilusión, pero también con cautela.

“Significa una ilusión muy grande, definitivamente. Desde que nos dimos cuenta del embarazo, fue una alegría, una ilusión, y pidiéndole mucho a Dios desde el inicio que todo vaya de la mejor manera como hasta ahora, gracias a Dios, ha estado”, contó el periodista a La Teja.

Segura recordó que, debido a lo ocurrido años atrás, las primeras semanas de gestación estuvieron cargadas de emociones encontradas.

“Hace tres años mi pareja y yo tuvimos una pérdida de bebé y recibir esta noticia nos llenó de mucha ilusión. Obviamente, al inicio había incertidumbre y un poquito de temor, pero conforme fueron pasando los días, las semanas y con el apoyo de los doctores que nos han acompañado en este proceso, todo ha sido maravilloso. Estamos disfrutando muchísimo la etapa del embarazo”, afirmó.

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Una sorpresa que terminó en lágrimas

La noticia llegó de una manera muy particular. Una noche, mientras veían un partido de fútbol en casa, Pamela comenzó a sentir algo extraño.

“Pamela sintió de un momento a otro que yo le caía mal. Ella no sabía la razón por la que yo le caía mal. Ya tenía un retraso en el periodo y esa sensación hizo que se hiciera una prueba”, recordó la también figura de TD Max.

Pablo Segura y su pareja, Pamela González, anunciaron así la feliz noticia de que serán papás. Fotografía: Instagram Pablo Segura. (Instagram/Instagram)

Días después, cuando él regresó del trabajo, ella ya tenía preparada la sorpresa.

“Me dijo: ‘te tengo una sorpresa’, y yo, como la gran gracia, dije: ‘está embarazada’. Ella no me dio bola, se fue y cuando regresó me dijo que cerrara los ojos y era la prueba de embarazo positiva”, contó.

La emoción fue inmediata.

“Los dos nos atacamos a llorar porque es un sentimiento muy bonito. Todavía, incluso cuando hablo de eso lloro, porque son recuerdos de todo lo que pasó hace unos años y ahora de nuevo la ilusión de recibir la noticia de esperar bebé, de ese momento mágico que uno sueña cuando quiere convertirse en papá”, mencionó sobre cómo asumió la noticia.

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Un bebé muy esperado

La pareja espera la llegada del bebé para noviembre. Aunque ya conocen el sexo, decidieron guardarlo por ahora para compartirlo primero con sus familiares y amigos más cercanos.

Lo que sí tienen definido son las opciones de nombre.

“Si es niño, se llamará Mateo, que significa regalo de Dios, y si es niña, Montserrat, por un viaje a México que hicimos y donde visitamos a la Virgen de las embarazadas”, detalló.

Además, Segura destacó que Pamela se encuentra muy bien y que el embarazo ha avanzado de forma positiva.

Pablo Segura contó que la idea de la postal mundialista para anunciar el embarazo fue de su pareja Pamela González. Fotografía: Instagram Pablo Segura. (Instagram/Instagram)

“Ha sido un embarazo muy tranquilo. Nos llevamos un par de sustos que sí nos hicieron correr, pero con el apoyo de los doctores y con la ayuda de Dios, ha sido un embarazo muy bueno para Pame. Ella está de lo más bien. Bebé está de lo más bien y disfrutando de esta etapa”, nos dijo.

Un año inolvidable para el narrador de Teletica

Para Pablo, este será un año imposible de olvidar. No solo por la llegada de su primer hijo, sino porque coincide con un año mundialista, una de sus mayores pasiones profesionales.

“Es un año inolvidable por muchos aspectos personales. Es un Mundial que voy a vivir con una ilusión mayor de poder estar en Teletica, narrar partidos acá, poder tener esta etapa de compartir con ella el embarazo, de saber que el bebé nacerá en un año mundialista”, refirió.

Tras seis años de relación, la pareja disfruta cada etapa de esta espera rodeada del apoyo de sus familiares y amigos. Y aunque todavía faltan varios meses para conocer a su hijo o hija, Pablo ya tiene claro cómo le gustaría asumir este nuevo rol.

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“Trataré de ser siempre muy responsable en todo y estar ahí presente. Creo que seré muy chineador, no me cabe la menor duda. Lo único que deseo es disfrutar con mi bebé y mi familia ese momento”, aseguró.

Pablo Segura y Pamela González tienen seis años juntos. Esta fotografía es de la Navidad de noviembre del 2024. Fotografía: Instagram Pablo Segura. (Instagram/Instagram)

Después del dolor vivido en 2023, la vida le regaló a la pareja una nueva oportunidad, que ambos están viviendo a flor de piel y con la ilusión más viva que nunca. ¡Felicidades a los nuevos papitos!