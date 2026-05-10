Natalia Álvarez compartió especial momento a pocas semanas del nacimiento de su hija

La periodista deportiva Natalia Álvarez vivió este sábado uno de los momentos más especiales de su embarazo al celebrar el primer té de canastilla de su hija Olivia junto a familiares y amigos cercanos en Costa Rica.

La presentadora Natalia Álvarez, presentadora de ESPN, celebró el primer 'baby shower' de su hija Olivia (redes/Instagram)

La actual figura de ESPN aprovechó su visita al país para compartir esta emotiva actividad rodeada de mucho cariño. Como ya es conocido, Natalia y su esposo, Juan Esteban Varela, viven actualmente en México debido a los compromisos laborales de la periodista con la cadena deportiva.

Así estuvo el baby shower de la hija de Natalia Álvarez

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Entre los invitados estuvieron su hermana, Shirley Álvarez, junto a su esposo Daniel Vargas, además del ganadero Michael Bleak, quienes disfrutaron de una tarde llena de celebración, regalos y mucha alegría por la pronta llegada de la pequeña Olivia.

Natalia Álvarez armó tremenda fiesta para celebrar la pronta llegada de su hija. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

La fiesta estuvo animada por la cantante Arlene Elizondo, quien puso a todos a bailar y cantar durante la actividad. Según se pudo ver en videos y fotografías compartidas en redes sociales, el ambiente estuvo marcado por el karaoke, la música en vivo y los momentos familiares.

Además de la diversión, la futura mamá recibió decenas de obsequios para la bebé, quien nacerá muy pronto y ya es esperada con muchísima ilusión por toda la familia.

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Natalia ha compartido en varias ocasiones lo feliz que se siente por esta nueva etapa en su vida y cómo ha disfrutado cada momento de su embarazo, ahora lejos de Costa Rica, pero siempre muy conectada con sus seres queridos.