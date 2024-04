¿Natalia Carvajal tiene novia? La guapa actriz aclaró el tema

Natalia Carvajal, modelo y presentadora, ahora vive en México.

Natalia Carvajal estuvo en estos días de vacaciones en Los Cabos, México, en compañía de una desconocida mujer y eso generó que muchos de sus seguidores empezaran a preguntarse quién es y por qué tanta cercanía.

Para salir de la duda, muchos le empezaron a escribir a la exreina de belleza que si la guapa joven con la que sale en varias fotos es su actual pareja.

La ahora actriz, radica en México desde hace más de tres años, decidió hablar del tema y aclarar su orientación sexual, al ver que eran muchas las preguntas al respecto.

“Cada vez que subo una foto con una amiga, que si es mi novia, cada vez que subo un reel, que si es mi novia, en las historias igual. No sé en qué momento pasó, quién empezó el chisme o por qué empezaron a cuestionar mi orientación sexual, tampoco lo he aclarado porque no me afecta ni me molesta, pero tengo una teoría de por qué pasó.

“Hace como seis años yo tuve una relación muy pública, mi novio de aquel momento (el piloto André Solano) también era una persona pública y, obviamente, cuando terminamos pues estuvo en los periódicos y hubo drama en redes sociales y todo el tema, no importa. Después de esa relación tomé la decisión de que mi vida privada fuera privada porque no creo que las relaciones necesiten de las redes sociales para validarse y porque también me gusta tener esa privacidad con mis cosas y me gusta darle a la relación esa privacidad”, mencionó.

Lo modelo Natalia Carvajal compartió en sus redes varias fotos así junto a su amiga.

La expresentadora de Teletica aclaró que después de la sonada relación con el piloto de carreras tuvo varios novios, pero que esas relaciones prefirió no exponerlas y que por eso quizá surgió la duda sobre su sexualidad al ver que solo compartía en sus redes imágenes con amigas.

“Créanme, si así fuera se los diría abiertamente porque no tengo ningún problema con ese tema, para mi cada quien puede vivir su vida como le dé la gana y se los contaría, pero no, no es eso, es simplemente que decidí tener mi vida privada, privada”, aclaró.

Carvajal ahora está dedicada a la actuación en México y, además, está trabajando en el guion de una novela para Televisa, según nos había contado en enero de este año.