Natalia Monge apela al orgullo tico y llama a votar con conciencia este domingo 1.º de febrero

Con un mensaje que nace desde el orgullo de ser costarricense y el amor por la patria, la presentadora de canal 7 e imitadora, Natalia Monge, alzó la voz para invitar a los ticos a salir a votar este domingo 1.º de febrero, en medio del proceso electoral que vivirá el país.

En conversación con La Teja, Monge se mostró profundamente conmovida por lo que representa este día para Costa Rica, una nación que históricamente ha defendido la democracia, la paz y el respeto como pilares de su identidad.

Natalia Monge envió un mensaje a los costarricenses en medio de la campaña electoral. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Orgullo por el sistema electoral costarricense

“Como costarricense, me siento profundamente orgullosa de nuestro sistema electoral y de la solidez de nuestra democracia”, expresó la comunicadora, quien aseguró que este domingo acudirá a las urnas con entusiasmo y un alto sentido de responsabilidad.

Natalia fue clara en que el voto no es un trámite, sino una decisión que marca el presente y el futuro del país.

“Este domingo iré a ejercer mi voto con entusiasmo y responsabilidad, y aprovecho esta oportunidad para invitar a todas las personas a participar de manera informada, libre y consciente, entendiendo que el voto es una decisión trascendental que fortalece nuestra vida democrática”, afirmó.

Costa Rica primero, más allá de los resultados

Más allá de preferencias políticas, Natalia Monge insistió en que, tras las elecciones, debe prevalecer el amor por el país. “Independientemente del resultado de las elecciones, considero fundamental que pongamos siempre a Costa Rica por delante”, señaló.

Simpatizantes de distintos partidos políticos se congregaron la noche del jueves y madrugada del viernes en la Fuente de la Hispanidad en celebración de la fiesta democrática que vivirá el país este domingo. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Su llamado fue directo contra la confrontación y los discursos de odio. Para ella, el camino correcto está en el diálogo, el trabajo conjunto y la búsqueda de acuerdos y consensos, siempre desde el respeto a las diferencias y a los derechos de todas las personas.

Un mensaje de esperanza y unidad

Con un tono optimista y profundamente patriótico, la presentadora aseguró que cree firmemente en la capacidad del país para salir adelante.

“Soy optimista y confío en que, unidos por nuestros valores democráticos, podemos superar los retos actuales y construir un mejor país”, manifestó.