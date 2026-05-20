Natalia Monge dice que siguen las buenas noticias para participante que ayudó en ¿Quién quiere ser millonario?

Las buenas noticias no dejan de llegar para Junior Madriz, el vecino de Tucurrique que conmovió a miles de televidentes durante el especial de ¿Quién merece ser millonario? de este martes en el que participó la presentadora de Teletica, Natalia Monge.

Natalia Monge estuvo participando en ¿Quién quiere ser millonario? para ayudar a una familia. (Captura)

Luego de que la conductora lograra ganar 6 millones de colones para ayudar a la familia cartaginesa, ahora se confirmó que Junior también recibirá una silla de ruedas especial gracias a la solidaridad de una persona que vive en Estados Unidos.

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La noticia la dio la propia Natalia, quien aprovechó para agradecer el cariño y apoyo que ha recibido la causa.

“Les tengo una buena noticia: ya tenemos donante de silla de ruedas. Ya apareció una persona muy generosa, muy linda, muy confiable, quien desde los Estados Unidos nos va a enviar una silla de ruedas especial para que Junior siga viviendo esta etapa de recuperación”, contó emocionada.

Junior Madriz sufrió un accidente de tránsito y perdió la movilidad de sus piernas y Natalia Monge lo está ayudando. (Captura)

Junior sufrió un accidente de tránsito hace algunos meses que le hizo perder la movilidad de sus piernas. Desde entonces, su familia ha tenido que ingeniárselas para trasladarlo hasta su vivienda, ubicada en una zona con gran cantidad de gradas, lo que complica todavía más su movilidad.

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Natalia incluso confesó que espera que la silla sea solo una ayuda temporal y que, en el futuro, Junior logre recuperarse por completo.

“Espero que algún día esa silla hermosa que hoy le va a facilitar la vida la deje, que se le haga pequeña”, expresó.