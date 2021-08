Natalia Monge se adueñará de las pantallas de Teletica y Repretel los fines de semana

Natalia Monge será la nueva jueza de "Tu cara me suena" de canal 7 luego de renunciar a Informe 11 Las Historias, de canal 11. Foto: Adriana Ovares Natalia Monge será la nueva jueza de "Tu cara me suena" de canal 7 luego de renunciar a Informe 11 Las Historias, de canal 11. Foto: Adriana Ovares

Muy pronto Natalia Monge se adueñará de las pantallas de los canales 6 y 7 las noches de los viernes, sábados y domingos.

Semejante presencia en ambas televisoras se debe a que la imitadora aceptó ser la nueva jueza de “Nace una estrella” de Teletica, que arrancará el próximo domingo 5 de setiembre.

Esta decisión la tomó porque en el 7 la dejaron seguir breteando en el programa “La Matraca”, que se transmite los sábados por Repretel, a las 8 p.m., espacio en el que ya tenía un compromiso previo.

Sin embargo, desde hace unas semanas, la cara de la también actriz se ve todos los viernes en el canal del trencito pues aparece en las dos películas de Maikol Yordan y ahora en la nueva serie del famoso personaje de la Media Docena.

Es decir, Naty puede rajar que la dejan bretear en ambas televisoras sin problema alguno.

La comunicadora aclaró que la propuesta del 7 le llegó luego de anunciar su salida de “Informe 11 Las Historias” y que jamás se imaginó que la dejarían bretear en ambos canales al mismo tiempo.

– ¿Cuándo la llamaron del 7 para ofrecerle brete?

Todo fue muy rápido, han sido muchas emociones. Luego de comunicar mi renuncia, que se hizo de mutuo acuerdo con Repretel, recibí como dos días después la llamada de Vivian Peraza, que es productora de Teletica Formatos, y me planteó la propuesta de formar parte de la nueva temporada de “Tu cara me suena” como jueza.

–¿Ya conocía a la productora?

Nombres, la semana pasada la conocí personalmente. Más bien me sorprendió mucho su llamada.

– ¿Qué la motivó a irse para la acera del frente?

Fueron muchas cosas las que se cuadraron bonito para que aceptara y entre esas la más determinante, es que ya no tenía una relación laboral con Repretel, pues había renunciado (el 23 de julio). Tampoco tengo un contrato firmado con La Matraca, pues ya estaba en planilla desde antes y tenía un compromiso con ellos para esta segunda temporada y no quería dejarlo botado porque no es mi manera de trabajar. Sin embargo, Vivian me explicó que no había ningún problema que siguiera con La Matraca y con mis otros proyectos mientras no chocara con el horario de “Tu cara me suena”.

Natalia seguirá haciendo sus imitaciones en el programa La Matraca de canal 6. Instagram Natalia seguirá haciendo sus imitaciones en el programa La Matraca de canal 6. Instagram

– ¿Cómo se tomaron en Repretel esta noticia?

Hablé con Frederick Fallas (productor de Repretel) y le dije que yo estoy en La Matraca, pero que quería contarle que me llamaron del 7 y me hicieron una propuesta. Le expliqué que sinceramente me servía porque me había quedado sin trabajo al renunciar a Las Historias y no podía darme el lujo de no trabajar y por horario me servía, que es compatible con mi deseo de dedicarme más a mi familia y porque es solo por una temporada. Me dijo que se lo iba a plantear a don Fernando Contreras (presidente de Repretel), quien dijo que como era de jueza no le veía problema.



— "Todo ha sucedido muy rápido pero estoy muy agradecida con Dios de poder tener salud y trabajo", Natalia Monge

– ¿Cuál será su función como jueza, qué le tocará calificar?

Los detalles y los pormenores de qué se evalúan, qué criterios hay que tener todavía los desconozco, pero ya hemos tenido algunas reuniones de jueces (los otros serán Kurt Dyer, Eugenia Fuscaldo y Luis Montalbert), unos primeros acercamientos. Ahorita estamos en el proceso de ver videos de programas anteriores y quieren acercarse mucho al formato del programa español, que es el original.

Natalia sigue grabando con su personaje de "Conce", la esposa de Maikol Yordan, en su nueva serie de los viernes. Facebook Natalia sigue grabando con su personaje de "Conce", la esposa de Maikol Yordan, en su nueva serie de los viernes. Facebook

– ¿Será la jueza más dura por ser imitadora o más bien los chineará más con las calificaciones por conocer el esfuerzo que requiere esta profesión?

Este es un programa de entretenimiento y tengo muy claro que ellos no son imitadores necesariamente, entonces, uno no puede ser tampoco tan duro al calificarlos. Si con el conocimiento y experiencia que tengo puedo aportar a través de alguna observación que haga me daré por satisfecha. Pretendo ser facilitadora de un proceso de formación, pero desde un punto de vista constructivo.

Además, como jueza me tengo que conocer un poco más, pero me veo como una mamá, o sea, estricta y algo perfeccionista, pero alcahueta y amorosa.

La presentadora aseguró que la nueva propuesta del 7 solo hará que se ausente una noche de su casa. Instagram La presentadora aseguró que la nueva propuesta del 7 solo hará que se ausente una noche de su casa. Instagram