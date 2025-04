Natalia Monge sorprende al presentar a su nuevo “hijo mayor”

Natalia Monge tiene una gran razón para estar feliz. Fotografía: Adrian Garcia Solis/AGS Multimedia. (Adrian Garcia Solis AGS Multimed)

Natalia Monge amaneció este sábado con su nuevo “hijo mayor” en casa, cerrando así una semana de sentimientos encontrados para ella.

El miércoles, la presentadora de canal 7 contó con algo de nostalgia que había vendido su carro, que entregó un día después, y este viernes le entregaron su nuevo chuzo.

La imitadora confesó a mediados de semana que para ella su carro es como su hijo mayor, ya que tuvo uno antes de ser mamá, de ahí su particular consideración.

“Para mí, mi carro, el que sea que tenga en uso, es como mi hijo mayor, porque tuve carro antes de tener hijos y para mí el carro es una herramienta fundamental de trabajo”, confesó.

Natalia Monge recibió su nuevo chuzo este viernes. Fotografía: Instagram Natalia Monge. (Instagram/Instagram)

El nuevo vehículo de Naty es una completa nave y, según contó a finales de marzo, le tomó un año investigar el carro que quería, pues consideró muchas cosas importantes antes de reemplazar a su amado Musicalito#3, su carro anterior.

Ahora la presentadora de Buen día se moverá en un carro blanco, más grande del que tenía, con mucho espacio para su familia y todos los chunches que anda siempre para arriba y para abajo por el trabajo, y con mucha más seguridad para cuidar a quienes ande a bordo.

Por lo que dijo Naty hace unos días, su nuevo hijo se llamaría Musicalito#4, ya que así ha bautizado a todos los carros que ha tenido en honor al trabajo que tuvo cuando se compró el primero.

Natalia Monge está enamorada de su "hijo mayor". Fotografía: Instagram Natalia Monge. (Instagram/Instagram)

“Desde el carrito número uno que tuve, que lo bauticé el Musicalito, porque yo era productora musical, no era un carro nuevo, era viejísimo, pero me salvó mucho y me trajo muchas alegrías. Desde ese momento le di el mejor cuidado posible, ya luego que he tenido otros carros que bendito Dios he podido sacar nuevos, con mayor razón trato de tenerles el récord de agencia, por eso nunca nunca me cuesta vender el carro”, dijo.

Muchas felicidades a Naty que ya tiene en casa al nuevo integrante de la familia que, de fijo, les dará muchas alegrías y bendiciones.

