Natalia Monge toma una sorprendente decisión con su personaje Marta Emilia

Marta Emilia es uno de los primeros personajes que Natalia Monge lanzó cuando se inició en el humor hace casi 18 años. Fotografía: Cortesía Natalia Monge. (Cortesía Natalia Monge/Cortesía Natalia Monge)

Natalia Monge está muy ilusionada y feliz con el proyecto que está por lanzar y que representa su chineo de “mamá adoptiva y mánager” para Marta Emilia, sin duda su personaje más popular y querido por el público.

La entrenadora del equipo Aplanadoras F. C. está a las puertas de mostrar su nueva cara en un mundo desconocido para ella, pero no para su creadora, quien sabe y tiene talento para la música y lo canalizará con Martita.

Curiosamente la idea de lanzar a Marta Emilia como cantante nació en el recién finalizado Verano Toreado de Teletica, donde el personaje de la presentadora de Buen día se robó el show.

En entrevista con La Teja, Naty contó que tras la temporada taurina de canal 7 contactó al productor y amigo Luis Sanabria y le comentó la idea que tenía con Marta Emilia. Sanabria la enlazó con el productor musical Pablo Molina y así Martita entró al estudio para grabar “No sos tú, soy yo”.

El primer “hit” musical del personaje de Monge se estrenará con video y todo en los próximos días (Naty dice que entre esta y la otra semana) y de cara a eso la imitadora y locutora nos habló del proyecto y de su amado personaje.

-¿Cómo describe a su personaje Marta Emilia?

Es un personaje auténtico. Ella es una persona tan genuina, tan ella. Tiene muchos valores, más de lo que uno pudiera imaginar por ciertos aspectos de ella que sobresalen, pero es un ser humano lleno de amor y positivismo.

-¿Cuál ha sido el reto de crear un personaje como ella?

Ha sido que durante tantos años, como 15 ya desde que la hice por primera vez, ha tenido que evolucionar mucho, así como evoluciona la sociedad. Así que estarla actualizando, modificando, para que no pierda actualidad, siempre es un reto, sobre todo por algunos rasgos de su personalidad que ella ha compartido.

Natalia Monge está feliz con la nueva cara que le va a dar a su querido personaje, Marta Emilia. Fotografía: Cortesía Natalia Monge. (Cortesía Natalia Monge/Cortesía Natalia Monge)

-¿Qué significa este personaje para usted?

Significa un gran logro y, sobre todo, una válvula de escape. Pese a que todo el mundo dice que no pueden creer que seamos las mismas porque somos tan diferentes, ella y yo tenemos muchas cosas en común, en la esencia, me parece a mí: lo directa que es ella, lo que pasa es que a ella no la censuran, a mí sí, si soy demasiado directa me van a censurar; lo auténtica, lo honesta… Ella no tiene miedo y creo que yo tampoco para afrontar ciertos retos y eso representa Marta Emilia, es como un alter ego en algunas cosas y sobre todo que es una oportunidad de representar o identificar a algunas personas que dicen que conocen a una Marta Emilia o que han visto a una Marta Emilia y que simpatizan con ella y le aplauden su autenticidad.

-¿Cómo la mantiene alejada de la polémica a pesar de tener características que estereotipan a un sector de la población LGBTIQ?

Nadie, ni un personaje ni un ser humano, debería generar polémica por eso. Tenemos que seguir luchando por alcanzar una tranquilidad con respecto a ese tema, normalizarlo, quizás, creo yo; entonces no hay por qué polemizar alrededor de uno de sus muchos rasgos de personalidad que abiertamente ella ha dicho y reconocido porque ella es mucho más que su preferencia sexual: ella es ella. Es una de sus características y no ha entrado en polémica porque se le respeta eso como tendríamos que hacerlo con todas las personas que también forman parte de este colectivo.

-¿Cómo nace la idea de lanzarla al mundo musical?

Se debe a que a mí me encanta la música y siempre me ha costado cantar como Naty, entonces justo en esa válvula de escape que representan los personajes para mí, me surgió esa idea. Dije que qué bonito hacer una canción con Marta Emilia. En el último Verano Toreado ella tuvo mucha participación, grabamos un “reel” con las barrileras y el ritmo y lo pegajoso de ese “reel” que hicimos fue la inspiración final. ¡Había que hacer algo con Marta Emilia! Además estamos en un año premundialista y entonces lo vi como una bonita oportunidad de hacerle un chineo al personaje.

Es un chineo de marca personal para Marta Emilia, porque siempre que me contratan para shows en mi formato “Conferencias con humor” (también tiene shows de entretenimiento, ambos se pueden contratar al 7285-7787), ese es uno de los personajes que más furor causa. Esta etapa de Martita es un bonito recurso para ayudar a romper el hielo, a amenizar bonito a través de la música. En esencia, esto para mí es como un juego, como cuando mi mamá me ponía a los 5 años con mi hermano mayor a jugar radio y hacíamos programas y nos grabábamos y nos divertíamos mucho. Eso representa este momento, es como jugar.

Marta Emilia está lista para debutar como cantante en los próximos días. Fotografía: Cortesía Natalia Monge. (Cortesía Natalia Monge/Cortesía Natalia Monge)

-Usted sabe algo de música, ¿quiso fusionar esa faceta suya con la de su personaje?

Tengo pasión por la música y digo que en otra vida seré o fui una cantante que anduvo por el mundo, pero en esta no, definitivamente. Me gusta mucho cantar, reconozco que tengo buen oído, tengo medida y todo, pero creo que si uno tiene un talento y dones, sobre todo cuando esos dones están ligados a divertir, hacer reír y esparcir buenas vibras, hay que usarlos y sacarles el jugo y eso es una oportunidad con la canción “No sos tú, soy yo”.

-¿Cuándo lanza ese proyecto?

El lanzamiento del video está próximo, entre esta y la otra semana. Ojalá la gente haga muy feliz a Martita, ya le hice su perfil de Instagram y estoy feliz porque ya la empezaron a seguir y es bonito para disociar un poco los contenidos de Natalia como tal, de los de ella, aunque yo la apadrino: soy su manager y su mamá adoptiva.

