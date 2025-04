Natalia Monge vivió un momento mágico al cumplir un sueño que nació en su niñez

Natalia Monge no deja de hacer realidad sus sueños en canal 7. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero)

Mágico. Así fue el momento que vivió Natalia Monge este martes al cumplir un sueño que nació en sus tiempos de niña.

La presentadora de canal 7 compartió su felicidad a través de un video que publicó en redes en el que expresó su satisfacción y agradecimiento por el anhelo cumplido.

Fue de la mano de su personaje Marta Emilia que Monge cumplió su deseo de años, dijo poco antes de transformarse en la divertida entrenadora de fútbol que tantas risas saca a la gente.

“Voy a una grabación muy especial como Marta Emilia. Esta grabación me ilusiona tanto porque es como cumplir un sueño de niña”, afirmó Naty antes de soltar la sopa.

De seguido contó sobre una grabación que haría como Marta Emilia al lado de las actrices María Torres y Marcia Saborío, a quienes la imitadora y locutora admira de prácticamente toda su vida.

Natalia Monge habla del sueño de niña que se le cumplió

“Siempre he dicho que uno debe de tener gratitud y reconocer el camino de otras, sobre todo mujeres, que han hecho que nosotras como mujeres podamos recorrer caminos de una manera menos complicada y yo le debo mucho a Marcia Saborío y María Torres, porque ellas no lo sabían, pero me influenciaron mucho desde niña con sus personajes, y yo qué iba a saber que después me iba a ganar la vida haciendo personajes también. La grabación de hoy (martes) es con ellas y mi corazoncito está muy emocionado”, destacó.

Naty no detalló de qué se trataba la grabación, pero es muy probable que sea para la nueva temporada de Caras Vemos, que las queridísimas actrices estrenaron el 4 de abril por canal 7.

María Torres y Marcia Saborío son dos actrices que Natalia Monge admira desde que era niña. Fotografía: Cortesía Teletica. (Cortesía Teletica/Cortesía Teletica)

Siempre que tiene oportunidad, Monge expresa su admiración por Marcia y María, una dupla que lleva años haciendo reír a los ticos con sus personajes de Gallito Pinto.