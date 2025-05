Natalia Rodríguez cantó a figura que Teletica ficharía para uno de sus próximos programas

Natalia Rodríguez fue presentadora de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce.

Natalia Rodríguez “cantó” a una figura de canal 7 que Teletica ficharía para una nueva temporada de Mira quién baila (MQB).

La televisora aún no confirma si producirá por segunda vez el reality de baile que estrenó en el 2024, pero la presentadora de ¡Qué buena tarde! sugirió un posible participante.

Precisamente fue el jueves pasado en el programa de las tardes de canal 7 que Naty soltó el curioso comentario.

“La veo muy sueltica para la nueva temporada de Mira quién baila. Dicen”, afirmó Natalia al puro inicio del programa del 22 de mayo. Luego se rió.

A quien Naty señaló como posible participante del show de meneos fue a la actriz Karla Murillo García, más conocida como Eduviges, la famosa campesina que trabaja en ¡Qué buena tarde! y en la serie Los enredos de Juan Vainas.

Ese día, Eduviges mostraba sus dotes en el baile con la famosa pieza de los Gipsy Kings “Bamboléo”, y, efectivamente, dio pruebas de su “pasta” para un programa como MQB.

La Teja habló con Karla respecto a si Teletica ya le comenzó a calentar la oreja para una posible participación en el reality de baile; sin embargo, mencionó que no.

Karla Murillo tiene 45 años y es la intérprete del personaje Eduviges, que ha salido mucho en canal 7. Fotografía: Cortesía.

“No, para nada”, respondió el martes, vía telefónica, a este medio.

Aunque negó que por ahora hayan conversaciones para estar en el programa, Karla aseguró que le encantaría participar y hasta le tiene el ojo puesto a uno de los bailarines con los que le gustaría llegar a esa pista.

“Por supuesto (que le gustaría participar en MQB). Me encanta hacer de todo, yo soy así, pero todo está en manos de Dios. Soy muy esforzada, entonces lo que me pongan a hacer, a todo le digo sí, y soy disciplinada. En lo que haga siempre voy a dar lo mejor de mí”, refirió.

Según dijo, participar en un programa como ese sería muy especial porque recordaría las épocas de niña bailando con su papá y todas las enseñanzas que él le dio en ritmos como el bolero o el swing criollo.

“Fueron las mejores épocas de mi vida, mi niñez con mi papá. Él es el amor de mi vida”, dijo la artista respecto a su progenitor, don Carlos Murillo Cervantes, de 76 años.

En cuanto al bailarín con el que le gustaría “mover el esqueleto”, eventualmente si es convocada por Teletica Formatos, Karla eligió a Steven Agüero, quien baila en Nace una estrella y, hasta ahora, no ha debutado en programas como MQB o Dancing with the Stars (otro de los grandes formatos de meneos que Teletica produjo).

Eduviges trabaja con Natalia Rodríguez y Yiyo Alfaro en ¡Qué buena tarde! Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

“Me encanta como baila, me gustaría bailar con él”, comentó Eduviges. Karla es trabajadora de canal 7 en el programa ¡Qué buena tarde!

La actriz aprovechó la atención que generó Natalia sobre ella para contarnos que emprendió un nuevo negocito: La confitería de Eduviges, donde vende dulces muy costarricenses como cajetas, melcochas o paletas. La tienda es virtual.