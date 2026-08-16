Natalia Rodríguez cumplió un reto en Nicaragua que significó mucho para ella

Natalia Rodríguez, presentadora de ¡Qué buena tarde!, vivió un momento inolvidable en Nicaragua. (redes/Facebook)

La presentadora de ¡Qué buena tarde! Natalia Rodríguez, está disfrutando de unos días en Nicaragua, donde vivió una aventura que terminó por tener un significado muy especial para ella.

La comunicadora visitó el Cerro Negro y se atrevió a lanzarse por sus laderas, una experiencia que para muchos podría parecer simplemente una actividad divertida, pero que para ella representó mucho más debido al accidente que sufrió en el 2018.

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Natalia recordó que después de aquel percance, en el que se golpeó contra una puerta de vidrio en su casa y estuvo cerca de perder la vida, enfrentarse a un reto como este no fue cualquier cosa.

“Después de mi accidente, volver a subir un volcán y atreverme a lanzarme por sus laderas fue un reto enorme”, publicó.

Natalia Rodríguez vivió una experiencia inolvidable en Nicaragua

La presentadora reconoció que, aunque para otra persona podría tratarse simplemente de un salto, para ella y, especialmente, para su pierna, significó un enorme desafío.

“Tal vez para alguien más sea simplemente un salto, pero para mí y para mi pierna… es un salto gigante”, expresó.

Rodríguez compartió algunas imágenes de esta aventura y dejó claro que quiso disfrutarla al máximo, consciente de todo lo que ha tenido que superar desde aquel accidente.

“Y sí… ¡me lancé!”, escribió con orgullo.

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Para Natalia, esta experiencia terminó convirtiéndose en una especie de recordatorio de que los pequeños pasos también pueden representar grandes victorias.

“Porque a veces un pequeño salto puede significar un gran paso”, concluyó.