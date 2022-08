Natalia Rodríguez guarda un secreto bajo los vestidos que usa en Dancing with the Stars

Natalia Rodríguez mostró con simpatía su gran secreto desde el balcón de Dancing. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Natalia Rodríguez siempre luce muy elegante y con vestidos bastante llamativos, como el que usó la noche de este domingo en la novena gala de Dancing with the Stars.

Lo que muy pocos saben o, al menos en televisión no se ve, es que la presentadora suele utilizar tenis en vez de sandalias de tacón cuando el largo del vestido se lo permite.

En diciembre de 2018 la guapa conductora de Teletica tuvo un grave accidente doméstico cuando se estrelló contra una ventana de vidrio y eso le provocó serias lesiones principalmente en su pierna izquierda y eso le dejó algunas secuelas, como la dificultad para caminar y el temor a volver a lastimarse.

Por eso, además, no usa unas tenis cualquiera sino que deben de tener plataforma para poder mover su pie, pues ante la afectación del tendón solo camina de puntillas.

“Desde que me pasó mi accidente es muy peligroso que yo ande corriendo con estos vestidos tan largos y con la lesión de mi pierna, más que tengo que estar subiendo y bajando gradas, entonces, desde la temporada pasada que ya volví a presentar en Dancing, siempre con este tipo de vestidos lo que ando son tenis con tacón porque yo solo puedo caminar con tacones. Estos vestidos no los cortan, entonces por el largo que ando arrastrando es peligroso que me pueda caer y la recuperación de mi pierna duró mucho tiempo como para tenerla que entorpecer por algo que no amerita”, explicó.

La también conductora de Sábado Feliz aseguró que es una gran salvadota andar este tipo de calzado porque así no se cansa tanto, aunque en muchas de sus intervenciones le toque salir sentada.

“Antes me ponía media de presión porque tenía que aguantar más horas de pie y me ayudaba más, pero básicamente uso tenis por mi pierna, por seguridad y por comodidad”, agregó entre risas.

La conductora se salva que en varias ocasiones sale sentada en el sillón y eso hace que se canse menos. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Cuando usa vestidos con aberturas o más cortos lo que se pone son zapatos de tacón pero bajos para evitar doblarse el pie o caerse.