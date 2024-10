Natalia Rodríguez mostró tener muy buen ojo con animador de Mira quién baila

Francisco Avendaño Hernández tiene más de 15 años animando eventos. Cortesía

Natalia Rodríguez no solo brilla como presentadora, sino que también es buena para descubrir talentos. Por eso recomendó a Francisco Avendaño Hernández, conocido como Frank, como presentador del programa Mira quién baila.

El animador de 43 años ha sido clave en el programa, pues aporta su energía y creatividad detrás de las cámaras, convirtiéndose en una figura esencial en la animación del formato de Teletica.

Conozca un poco más de este comunicador, quien además, es amante del deporte.

-¿Dónde vive? ¿Y qué es lo que más le gusta del lugar?

Vivo muy cerca del parque de San Rafael de Heredia y lo que más me gusta es que tenemos la naturaleza pegadita a la ciudad, porque uno puede ir a Los Ángeles, El Monte de la Cruz y Concepción.

Frank Avendaño tiene dos hijos. Cortesía

-¿Tiene hijos?

Sí tengo dos hijos maravillosos; Chloe, de cuatro años y medio, y Nicólas, de 15 años, a quienes amo con todo mi corazón.

-¿Qué le dicen sus hijos de su trabajo?

A ellos les emociona; de hecho, por ahí anda un anuncio en el que salgo animando y cuando mi hija lo ve se pone feliz. Ahora que estoy en Mira quién baila, ella ve el programa y aunque yo no salga en cámaras pasa diciendo que ahí está el papá.

El animador estuvo en 103 fm. Cortesía

-¿Desde hace cuánto comenzó con la animación?

Hace como 15 años. Inicié cuando estaba en el colegio. Recuerdo que empecé interactuando con la gente, me gustaba que me pusieran atención y trataba de llevar la batuta de la conversación; de hecho, comencé animando en plazas públicas de los colegios y hacía algunas cosillas de actos cívicos.

-¿Estudió algo relacionado con la animación?

Después del colegio empecé a estudiar la carrera electrónica en telecomunicaciones (transmisión de datos), pero nada relacionado con la animación. Ahora estoy concluyendo con la carrera de periodismo en la Universidad San Judas Tadeo.

-¿En qué otras cosas ha trabajado?

El primer trabajo fue animando actividades pequeñas como bodas, cumpleaños, y baby showers. También estuve en una empresa de telecomunicaciones y en un call center, y tuve mi paso por la radio, en las emisoras 103 FM y 94,7.

Ahora me dedico a la producción de empresas, lanzamientos de marcas comerciales, creación de contenido, fiestas corporativas, logística, asesoría en eventos y montaje de stand, además de trabajar para empresas que producen sus eventos.

Francisco Avendaño Hernández llegó a Teletica por recomendación. Cortesía

-¿Cómo fue su llegada a Canal 7?

Fue por recomendación de Natalia Rodríguez. Ella siempre ha sido una gran amiga; de hecho, empezamos trabajando juntos, siempre ha jalado mucho para mi lado, y me decía que algún día íbamos a trabajar en tele, hasta que se presentó la oportunidad.

-¿Natalia Rodríguez le ha ayudado en Mira quién baila?

Claro, ella ha sido una guía bastante importante durante este proceso.

-¿Cuál es su papel en el programa?

Aunque yo no me escuche ni me vea en la televisión, mi objetivo es darle la información al público, pero también animarlos para que pasen activados antes del programa, en comerciales y después de la transmisión.

-¿Qué es lo más curioso que ha visto en el programa?

La gente a veces se distrae y es que no es lo mismo ver el programa en vivo que en televisión, ya que hay muchos cambios. Y cuando uno ve, la gente está enfocada en una sola cosa.

Francisco Avendaño Hernández con Natalia Rodríguez. Cortesía

-¿Qué ha sido lo que más le ha gustado de Mira quién baila?

La experiencia retadora, porque a pesar de que he trabajado en tantos formatos, llegar a un lugar tan especializado donde hacen este tipo de programas es como muy impresionante y chiva, porque lo mío desde entonces ha sido diferente, además que nunca había tenido la oportunidad de estar en un programa así.

Frank Avendaño con sus hijos y pareja. Cortesía.

-¿Qué ha sido lo más retador de estar en MQB?

Es como cuando uno llega a las clases de la escuela, que todo es nuevo. Tenía que asistir a los ensayos y ver cómo funcionaba el programa en sí, y además guiarme y adaptarme al medio, porque al final uno sí siente cierto sustillo.

Esta etapa me ha venido a sorprender porque no es algo que he venido buscando, siempre he pensado que han sido como los frutos del trabajo.

Nati le decía a Frank que en algún momento iban a trabajar juntos. Cortesía

-¿Tiene algún apodo?

No, pero muchos creen que me llamó Frank, cuando en realidad es Francisco Avendaño Hernández.

-¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

Me encanta nadar. Este deporte lo inicié hace como dos años. También me gusta hacer caminatas y rutinas en el gimnasio para mantenerme en forma.

¿Le gustaría estar en otros formatos como Mira quién baila, ya sea trabajando, presentado o bailando?

Claro, me gusta el tipo de trabajo. Y bueno, sería interesante bailar, aunque no ha sido mi fuerte, pero bueno, la vida es de retos.