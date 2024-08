Natalia Rodríguez rajó con una “millonaria” y curiosa colección que tiene

Natalia Rodríguez puede rajar de que es una de las figuras más queridas de la televisión nacional.

La afición de Natalia Rodríguez de viajar por todo el mundo es bien conocida por la gente y, más precisamente, por sus miles de seguidores en redes.

Cada nada, la presentadora de Teletica presume en sus redes que se la pasa de avión en avión, de aquí para allá.

Pero en las últimas horas, la figura de canal 7 no sacó pecho con sus viajes, sino con una “millonaria” y curiosa colección que se ha ido haciendo en sus viajes por el mundo.

En Instagram, la risueña presentadora de ¡Qué buena tarde! y Sábado feliz mostró la colección de billetes que tiene de varios países del mundo, algunos, incluso, ya están fuera de circulación.

Naty temió contar sobre los billetes que guardaba por una razón muy particular, pero al final terminó mostrándolos en una historia que compartió en sus redes.

Billetes de República Dominicana, de Catar, de Egipto, de China, del Reino Unido y varios de Costa Rica forman parte de la colección de Rodríguez.

“Que esta historia no la vea mi hermana, pero me encontré un montón de billetes de República Dominicana, de Catar, de este que ya no existe (uno de cinco libras esterlinas con cara de la reina Isabel II). Estos son de México, este es de Egipto que está demasiado lindo, este es de China y los de Costa Rica”, dijo Naty mientras iba enseñando a la gente el montón de plata que colecciona.

De Costa Rica, Naty mostró el recordado billete de 100 colones. También tiene uno de 1.000 y otro de 2.000 colones y esos los guarda porque, dijo, “son bien bonitos”.

Natalia Rodríguez y su millonaria colección

“Tengo mil monedas también”, afirmó Natalia.

Ella presumió su jugosa colección porque se puso a mostrar todos los álbumes que tiene con fotos, tiquetes de avión y recuerdos muy especiales de los viajes que ha hecho, como el del Mundial de Catar, del 2022.

A la afición de coleccionar monedas y billetes se le llama numismática y de hecho en Costa Rica tenemos un Museo de Numismática. Se ubica dentro de los Museos del Banco Central que está debajo de la plaza de la Cultura, en pleno corazón de San José.

