Natalia Rodríguez recordó sus participaciones en Semana Santa a horas de vivir una loca aventura

Natalia Rodríguez es uno de los rostros más queridos de la televisión nacional. (Instagram)

A horas de iniciar una loquísima aventura, Natalia Rodríguez desempolvó varias fotografías para recordar todas las veces que se vistió de “María” para salir en las procesiones de Semana Santa.

En Instagram, la risueña presentadora de canal 7 compartió las instantáneas, dijo que tenía como 15 años y explicó que salió por una petición que tenía por la salud de una persona muy especial para ella en ese momento.

“Les voy a enseñar con orgullo mis fotos de cuando salí en las procesiones en Heredia en Semana Santa como una de las tres Marías, pero no las Marías bíblicas. Yo llevaba los clavos. Era superchiquilla y recuerdo que mi prima me peinó, me prestó los vestidos y me maquilló”, contó Naty.

La guapa mostró fotos de ella en las procesiones del Santo Encuentro y Santo Entierro (Viernes Santo) e incluso una del Domingo de Resurrección.

“Salí por agradecimiento a una petición. Tenía en ese momento una persona muy especial que amaba mucho, tenía cáncer y sobrevivió, entonces salí en las procesiones, pero era una chiquilla. Estaba como en noveno u octavo y toda la procesión anduve en tacones”, recordó.

Naty revivió aquel momento a poco tiempo de aventurarse en un viaje al extranjero que no se compará en nada a lo que ha hecho y conocido hasta ahora.

La presentadora de ¡Qué buena tarde!, y Sábado feliz no dio a conocer el destino, pero sí les preguntó a sus miles de seguidores si estaban listos para la gran aventura.

“Es de los destinos más locos de mi vida. Contando las horas”, escribió en Instagram al compartir la popular cuenta regresiva en las historias.

Naty no dio pistas de hacia dónde iba, pero será entrada la noche de este Sábado Santo cuando inicie su loco viaje.

