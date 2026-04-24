Natalia Rodríguez y Mauricio Hoffmann volverán a trabajar juntos en programa de Teletica

Natalia Rodríguez y Mauricio Hoffmann presentadoron juntos Sábado feliz durante 15 años. (Cortesía Natalia Rodríguez/La Nación)

La pantalla de Teletica traerá de vuelta a una de sus duplas más queridas. Natalia Rodríguez y Mauricio Hoffmann volverán a trabajar juntos en uno de los espacios más queridos por los televidentes.

Se trata de Sábado feliz, donde Naty regresará como presentadora invitada en el programa que saldrá al aire este sábado 25 de abril.

La comunicadora llega a sustituir a Libni “Mimi” Ortiz, quien no pudo asistir a la grabación del jueves debido a problemas de salud.

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Natalia Rodríguez y Mauricio Hoffmann volverán a trabajar juntos

Su regreso tiene un sabor especial, ya que Natalia fue durante 15 años la cara principal de este espacio sabatino, convirtiéndose en una figura muy querida por el público. Sin embargo, tras la muerte de Nelson Hoffmann en julio del año pasado, decidió no continuar en el nuevo formato del programa.

Por eso, volver al set representa un momento cargado de nostalgia tanto para ella como para los televidentes que la acompañaron durante tantos años.

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Quien más ha disfrutado este reencuentro es Hoffmann, quien se mantiene como conductor del programa y ahora tendrá nuevamente a su lado a la compañera con la que compartió tantos años frente a las cámaras.

Sin duda, será un programa especial que promete revivir recuerdos y emocionar a quienes siguieron esta dupla durante más de una década.