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Natalia Romano, hermana de Choché, mostró sus nuevas curvas en la playa

Natalia Romano, hermana de Choché Romano, mostró sus nuevas curvas a la orilla de la playa

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Por Silvia Núñez
Natalia Romano, hermana de Choché Romano, luciendo sus nuevas curvas después de su cirugía
Natalia Romano, hermana de Choché Romano, luciendo sus nuevas curvas después de su cirugía (redes/Instagram)

Natalia Romano volvió a llamar la atención de sus seguidores este fin de semana al presumir su nueva figura durante un paseo familiar que hicieron a playa Cochal.

La hermana del comediante Choché Romano compartió varias fotografías en bikini mientras disfrutaba del mar junto a su esposo e hija, dejando ver el cambio físico tras perder más de 20 kilos y someterse a una cirugía de reducción de abdomen y aumento de glúteos.

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“Disfrutando de mi versión 2.0”, escribió Natalia junto a las imágenes en las que aparece disfrutando del mar y del sol.

Natalia Romano, hermana de Choché Romano, luciendo sus nuevas curvas después de su cirugía
Natalia Romano dice estar muy feliz con su nueva versión. (redes/Instagram)

Hace apenas unos días, Romano había contado que llegó a pesar casi 93 kilos y que su transformación no solo ha sido física, sino también emocional y mental, pues debió romper con hábitos y creencias que durante años normalizó.

Ahora, la influencer aseguró sentirse plena con los resultados obtenidos y hasta agradeció públicamente a los especialistas que la ayudaron en este proceso.

Natalia Romano, hermana de Choché Romano, luciendo sus nuevas curvas después de su cirugía
La hermana de Choché Romano se dio gusto en playa Conchal. (redes/Instagram)

“Realizada”, comentó en una de las publicaciones, donde además agradeció por el trasero y la cintura que luce actualmente.

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Natalia Romano, hermana de Choché Romano, luciendo sus nuevas curvas después de su cirugía
Natalia Romano, hermana de Choché Romano, luciendo sus nuevas curvas después de su cirugía (redes/Instagram)

Naty también contó que en este paseo venció un miedo gracias a su esposo y fue que se animó a andar en una moto acuática por primera vez.

Natalia Romano y Choché Romano antes y después de su lucha contra el sobrepeso.
Natalia Romano y Choché Romano ahora lucen bastante cambiados físicamente. (redes/Instagram)
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Natalia RomanoChoché RomanoNaty Romanohermana de Choché Romano
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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