Natalia Romano, hermana de Choché, mostró sus nuevas curvas en la playa

Natalia Romano, hermana de Choché Romano, luciendo sus nuevas curvas después de su cirugía (redes/Instagram)

Natalia Romano volvió a llamar la atención de sus seguidores este fin de semana al presumir su nueva figura durante un paseo familiar que hicieron a playa Cochal.

La hermana del comediante Choché Romano compartió varias fotografías en bikini mientras disfrutaba del mar junto a su esposo e hija, dejando ver el cambio físico tras perder más de 20 kilos y someterse a una cirugía de reducción de abdomen y aumento de glúteos.

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“Disfrutando de mi versión 2.0”, escribió Natalia junto a las imágenes en las que aparece disfrutando del mar y del sol.

Natalia Romano dice estar muy feliz con su nueva versión. (redes/Instagram)

Hace apenas unos días, Romano había contado que llegó a pesar casi 93 kilos y que su transformación no solo ha sido física, sino también emocional y mental, pues debió romper con hábitos y creencias que durante años normalizó.

Ahora, la influencer aseguró sentirse plena con los resultados obtenidos y hasta agradeció públicamente a los especialistas que la ayudaron en este proceso.

La hermana de Choché Romano se dio gusto en playa Conchal. (redes/Instagram)

“Realizada”, comentó en una de las publicaciones, donde además agradeció por el trasero y la cintura que luce actualmente.

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Natalia Romano, hermana de Choché Romano, luciendo sus nuevas curvas después de su cirugía (redes/Instagram)

Naty también contó que en este paseo venció un miedo gracias a su esposo y fue que se animó a andar en una moto acuática por primera vez.