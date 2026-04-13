Natalia Romano, hermana de Choché, pasó de 93 a 70 kilos y revela su duro proceso

Choché Romano y su hermana Natalia son otros desde que decidieron luchar contra el sobrepeso. (redes/Instagram)

La hermana de Choché Romano, Natalia Romano, sorprendió en redes sociales al compartir un poderoso mensaje sobre su proceso de pérdida de peso, en el que dejó claro que su cambio ha sido mucho más que físico.

A través de una publicación muy personal, Naty confesó que llegó a pesar casi 93 kilos y que durante años normalizó hábitos que hoy ya no ve de la misma manera.

“Hay cosas que hoy ya no puedo romantizar… y una de ellas es la obesidad”, escribió sin filtros.

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Natalia Romano, hermana de Choché Romano, contó que llegó a pesar 93 kilos y que para ellos en la familia era normal. (redes/Instagram)

La joven también fue enfática en que no todo se trata de aceptación.

“No es ‘amor propio’ quedarte en un lugar que te está enfermando. No es ‘aceptación’ ignorar las señales de tu cuerpo”, escribió.

Según contó, en su caso hubo factores como la desinformación, la ansiedad y patrones familiares que influyeron en su estilo de vida.

“Yo estuve ahí. Casi 93 kilos… cargando no solo peso físico, sino hábitos, creencias y cadenas generacionales que normalizamos por años: ‘así somos’, ‘en mi familia todos son gorditos’, ‘comer es amor’, aseguró.

Cambio nada sencillo

El proceso de cambio, dice, no fue sencillo, pues requirió de disciplina cuando no tenía ganas de seguir y amor propio “cuando no me reconocía”.

Hoy, Natalia asegura estar cerca de los 70 kilos, pero recalca que lo más importante no es el número en la balanza.

“Esto no se trata de encajar en un estándar, se trata de salud, de energía, de vida”, afirmó.

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Natalia Romano y Choché Romano lucen así ahora después de meses de mucho esfuerzo. (redes/Instagram)

Además, destacó que uno de sus mayores motores ha sido su hija.

“Poder correr con ella, sentirme fuerte y verme al espejo sin excusas”, escribió.

Finalmente, dejó un mensaje para quienes pasan por un proceso similar: “No es gordofobia, es amor propio con responsabilidad… y si estás en ese camino, te abrazo, porque sé lo que cuesta”.