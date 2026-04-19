“Mi esposa y yo nos estamos divorciando y no tenemos la mejor relación” La broma de Choché Romano que pudo salir muy mal

Choché Romano soltó una frase sobre su matrimonio que por segundos muchos creyeron real. (Captura de video/Captura de video)

Una llamada inesperada agarró fuera de base al creador de contenido Choché Romano, quien soltó una frase sobre su matrimonio que seguramente no le habrá gustado mucho a su esposa Ashley García.

Todo ocurrió mientras grababa el pódcast junto a Yiyo Alfaro, cuando de repente recibió una llamada de supuestos “delitos financieros”, aparentemente desde otro país.

En la conversación, la mujer al otro lado de la línea le preguntó si hablaba con Bernardo Romano, nombre real del humorista, y le indicó que estaban investigando una de las empresas con las que trabajaba por un aparente fraude.

“¿Qué debo hacer o cuál es el siguiente paso?”, respondió Romano, siguiéndole la corriente.

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La situación tomó otro giro cuando la persona le consultó si recientemente había ingresado datos personales. Él aseguró que no y, sin pensarlo mucho, metió a su esposa en la historia.

Ahí fue donde soltó la frase que encendió las alarmas.

“Lo que pasa es que mi esposa y yo nos estamos divorciando y no tenemos la mejor relación. Ya que usted la va a llamar, podría decirle que me conteste y que, por favor, me devuelva el dinero que tengo pendiente… y que me deje ver a mis hijas también”, dijo, fingiendo que lloraba.

La llamada que recibió Choché Romano.

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La mujer, claramente no entendía bien lo que pasaba y mejor se mantuvo “profesional”.

“En asuntos personales no puedo intervenir, ya que todas las llamadas están siendo monitoreadas y por regulación no me lo permiten”, le respondió.

Tras colgar, tanto Romano como Alfaro no pudieron aguantar la risa y bromearon con que ya ni los estafadores pueden estafar tan fácil.

Las redes no perdonaron

El momento rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes aprovecharon para vacilar la situación.

Comentarios como: “Hubiese llorado más duro”, “mae, qué buena” o “subieron de nivel, ya no son empresarios de La Reforma, ahora es una española”, inundaron las publicaciones.

La realidad es otra

El momento ocurrió durante la grabación de su podcast junto a Yiyo Alfaro. (Choché Romano /Choché Romano)

Lejos de cualquier problema, la relación de Romano sigue firme.

De hecho, el humorista conversó con La Teja y contó que se encuentra en Lisboa junto a su esposa por temas de trabajo. Incluso, reveló que es el primer viaje que hacen solos como pareja antes de convertirse en papás.

“Estar lejos de ellas es un shock, de todo un poco, porque es un descanso con el corazón en Costa Rica”, detalló sobre sus hijas, quienes se quedaron al cuidado de sus abuelitas.