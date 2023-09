Nicole Aldana sorprendió con su radical cambio de look

Nicole Aldana le dijo adiós a su larga melena negra. (Instagram)

La modelo y empresaria Nicole Aldana sorprendió este jueves al mostrar el radical cambio de look que se hizo y que tiene como excusa una gran causa.

El miércoles por la tarde, la exchica A todo dar anunció en sus redes sociales que se cortaría el cabello para donarlo y aunque levantó la expectativa no fue hasta este jueves cuando mostró los resultados.

“Vean mi cabello largo por última vez. Vamos a donar nuestro cabello para brindar apoyo y alegría a todas esas mujeres valientes que luchan contra el cáncer”, dijo la guapísima empresaria en Instagram.

Nicole llegó al salón de belleza bien acompañada de la expresentadora de VM Latino, Hanzell Carballo, quien también le dijo adiós a su larga melena por la misma razón.

Así se ve Nicole Aldana con su nuevo look. (Instagram)

Este jueves Nicole mostró su resultado y la verdad es que se ve bien linda, aún y cuando se voló prácticamente todo su largo cabello negro.

“¡Renovarse es vivir! Me atreví a cambiar de look totalmente. Muchos años con mi cabello largo y negro. Me gusta mucho el resultado”, dijo la modelo en su Instagram al postear un video donde luce con gran felicidad su nuevo corte y color de pelo.

El cabello largo de Nicole siempre la identificó, incluso en sus años en el programa de Repretel, A todo dar, donde contrastaba su largo y negro cabello lacio con el de su hermana Nadia, quien por el contrario lo tiene colocho y rubio.

¿Qué opina del nuevo look de Nicole? Para nosotros se ve guapísima, como siempre.

