Nieta del expresidente Rafael Ángel Calderón grita a los cuatro vientos lo que la tiene tan feliz

Aunque no es usual que ventile detalles de su vida privada, la empresaria Gigi Garita hizo una excepción este martes y gritó a los cuatro vientos lo que la tiene tan feliz.

La nieta del expresidente Rafael Ángel Calderón y de la exprimera dama Gloria Bejarano celebró “en público” el momento de felicidad que vive y los buenos deseos no se hicieron esperar.

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Gigi, dueña de la marca Osa Perezosa y quien se abre un espacio como creadora de contenido, celebró este 27 de octubre ocho años de relación sentimental con su novio.

Gigi Garita junto a su galán Andrew Taylor. (Instagram/Instagram)

Enamorada y feliz

La guapa compartió en redes fotos inéditas de su relación con Andrew Taylor, su galán, de quien no se sabe nada más que el nombre.

En las imágenes, Gigi mostró románticos momentos que han protagonizado a lo largo de este tiempo de amor, como viajes internacionales, cenas y detalles que ha recibido de su pareja, quien luce bastante guapo en las fotos compartidas.

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“Ocho años junto a mi persona favorita en este mundo. Te amo más de lo que cualquiera podría imaginarse”, escribió una enamorada Garita.

Gigi Garita compartió románticos momentos que ha vivido con su novio en estos 8 años juntos. (Instagram/Instagram)

Muchos de sus seguidores no dejaron pasar la ocasión y reaccionaron con mensajes en los que los piropearon.

“¿Y el anillo?”

“Lindos”, “tan bellos. Los quiero mucho mucho”, “¡qué fotos más preciosas!”, “una bulla para la pareja enamorada”, “estoy llorando”, “son hermosos juntos”, dicen algunas de las reacciones de sus amigos.

Glenda Peraza, por su parte, optó por dejarle a la pareja emoticones de mariposas y caritas enamoradas; mientras que otra persona lanzó la pregunta que algunos no se atrevieron: “¿y el anillo?”.

Gigi Garita y su novio han vivido muchas aventuras juntos. (Instagram/Instagram)

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Gigi, de 21 años, alcanzó mayor notoriedad en el país luego de que, en abril de 2024, se coronara campeona del reality de emprendedores “Escuelas Imparables”, del canal internacional E! Entertainment, logro que la consolidó como una de las jóvenes empresarias con mayor proyección de Costa Rica.