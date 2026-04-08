Nieta del expresidente Rafael Ángel Calderón revela su verdadero nombre tras ser expuesta en Repretel

La joven empresaria Gigi Garita dejó a más de uno con la boca abierta al revelar cuál es su verdadero nombre, luego de que en televisión apareciera identificada de una forma que pocos conocían.

La situación se dio este miércoles durante su participación en el programa Giros, de Repretel, donde llegó como invitada para hablar sobre el cuidado de la piel en hombres, tema en el que es experta.

Gigi Garita es una de las nietas más conocidas de Rafael Ángel Calderón Fournier. Fotografía: Instagram Gigi Garita. (Instagram/Instagram)

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La confusión en televisión que lo destapó todo

Aunque fue presentada como Gigi Garita, en pantalla apareció identificada como Gloria Garita, lo que generó curiosidad entre los televidentes.

Horas después, ya de regreso a casa, la influencer aprovechó para interactuar con sus seguidores y responder dudas, entre esas la de su nombre.

“No me llamo Gigi”

Ante la pregunta directa de uno de sus seguidores, la empresaria confirmó lo que muchos sospechaban.

“No sé en qué momento ellos (en Repretel) me pusieron Gloria, no lo vi, pero demasiada gente no sabe que yo me llamo Gloria, o sea, que no me llamo Gigi”, dijo la creadora de la marca Osa Perezosa.

Un nombre con historia familiar

La joven explicó que su nombre real es Gloria, igual que su abuela, la exprimera dama Gloria Bejarano, lo que ha generado una curiosa situación dentro de su familia.

“Gigi es el apodo que me puso mi mamá antes de que yo naciera, no sé por qué, pero me tienen que diferenciar de alguna forma porque yo soy ‘Gloria cuarta o quinta’, o sea, somos demasiadas”, explicó.

Gigi Garita quedó expuesta en Repretel este miércoles. Fotografía: Captura Repretel. (Instagram/Instagram)

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Incluso, contó que en su familia hay varias mujeres con el mismo nombre, incluyendo su mamá.

“Si llaman Gloria somos siete que aparecemos, es demasiado”, refirió.

Contó que a su mamá le dicen Yoya y a su abuela, Vivi.

Empresaria e influencer en crecimiento

Además de su faceta como emprendedora, Gigi Garita se ha convertido en una figura fuerte en redes sociales, donde comparte contenido sobre su marca, estilo de vida y detalles de su conocida familia.

Su parentesco con el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier también la mantiene en el radar público.

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