Nieta del expresidente Rafael Ángel Calderón presume a su guapo novio

La guapa y joven empresaria Gigi Garita aprovechó una simple pregunta que le hicieron en las últimas horas para presumir al galán que tiene flechado su corazón y confirmar que atraviesa un gran momento personal.

Garita, conocida por ser nieta del expresidente Miguel Ángel Rodríguez y de Gloria Bejarano, se ha convertido en una figura muy seguida en redes sociales.

Gigi Garita tiene 21 años. Fotografía: Instagram Gigi Garita. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Nieta de expresidente Rafael Ángel Calderón fue la ganadora de reality show de E! Entertainment

Confirmó que está enamorada y desde hace años

Por medio de Instagram, a la dueña de la marca de cuidado de la piel Osa Perezosa le consultaron directamente si tenía novio, a lo que ella respondió sin rodeos y con una gran sonrisa.

“Llevamos siete años juntos”, contestó Gigi, acompañando su respuesta con una fotografía en la que aparece muy feliz y enamorada junto a su pareja frente al emblemático Big Ben de Londres.

Poco misterio, pero mucha felicidad

Aunque confirmó su relación sentimental, Gigi Garita no dio mayores detalles sobre su pareja: no reveló su nombre, ni si es costarricense, ni cómo se conocieron.

LEA MÁS: Nieta de un expresidente inició su negocito en la cocina de su casa y sin ninguna ayuda política

Eso sí, la empresaria dejó claro, con la imagen compartida, que ambos están plenamente felices y enamorados.

Gigi Garita presumió al dueño de su corazón con quien tiene 7 años. Fotografía: Instagram Gigi Garita. (Instagram/Instagram)

Una empresaria en pleno ascenso

Gigi, de 21 años, alcanzó mayor notoriedad en el país luego de que, en abril del 2024, se coronara campeona del reality de emprendedores “Escuelas Imparables”, del canal internacional E! Entertainment, logro que la consolidó como una de las jóvenes empresarias con mayor proyección del país.

Desde entonces, su nombre ha ganado fuerza tanto en el mundo del emprendimiento como en el de las redes sociales, donde cada publicación genera gran interacción.

Gigi Garita ganó en el 2024 un reality show de emprendedores del canal E! Entertainment. Fotografía: Archivo LT. (Cortesía E Latino (Dextera))

LEA MÁS: Gloria Calderón sacó uñas y dientes para defender a su hija, ganadora del reality show de E! Entertainment