Farándula

Nieta del expresidente Rafael Ángel Calderón presume a su guapo novio

Gigi Garita es una joven empresaria que también se ha convertido en toda una figura de las redes sociales

Por Manuel Herrera

La guapa y joven empresaria Gigi Garita aprovechó una simple pregunta que le hicieron en las últimas horas para presumir al galán que tiene flechado su corazón y confirmar que atraviesa un gran momento personal.

Garita, conocida por ser nieta del expresidente Miguel Ángel Rodríguez y de Gloria Bejarano, se ha convertido en una figura muy seguida en redes sociales.

Gigi Garita
Gigi Garita tiene 21 años. Fotografía: Instagram Gigi Garita. (Instagram/Instagram)

Confirmó que está enamorada y desde hace años

Por medio de Instagram, a la dueña de la marca de cuidado de la piel Osa Perezosa le consultaron directamente si tenía novio, a lo que ella respondió sin rodeos y con una gran sonrisa.

“Llevamos siete años juntos”, contestó Gigi, acompañando su respuesta con una fotografía en la que aparece muy feliz y enamorada junto a su pareja frente al emblemático Big Ben de Londres.

Poco misterio, pero mucha felicidad

Aunque confirmó su relación sentimental, Gigi Garita no dio mayores detalles sobre su pareja: no reveló su nombre, ni si es costarricense, ni cómo se conocieron.

Eso sí, la empresaria dejó claro, con la imagen compartida, que ambos están plenamente felices y enamorados.

Gigi Garita
Gigi Garita presumió al dueño de su corazón con quien tiene 7 años. Fotografía: Instagram Gigi Garita. (Instagram/Instagram)

Una empresaria en pleno ascenso

Gigi, de 21 años, alcanzó mayor notoriedad en el país luego de que, en abril del 2024, se coronara campeona del reality de emprendedores “Escuelas Imparables”, del canal internacional E! Entertainment, logro que la consolidó como una de las jóvenes empresarias con mayor proyección del país.

Desde entonces, su nombre ha ganado fuerza tanto en el mundo del emprendimiento como en el de las redes sociales, donde cada publicación genera gran interacción.

Gigi Garita
Gigi Garita ganó en el 2024 un reality show de emprendedores del canal E! Entertainment. Fotografía: Archivo LT. (Cortesía E Latino (Dextera))

Gigi GaritaRafael Ángel CalderónGloria Bejarano
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

